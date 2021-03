una-vita,-anticipazioni-oggi-11-marzo:-santiago-contro-felipe

Spread the love

Anticipazioni “Una Vita”, puntata dell’11 marzo 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Come andrà tra Marcia e Santiago? Che fine farà Felipe con Genoveva?

Con l’aiuto di Emilio e Cesareo, Santiago ha organizzato una sorpresa a Marcia e le ha dedicato una serenata.

Felipe è rimasto sconvolto nel vedere Marcia felice a festeggiare con Santiago. Neanche Genoveva è riuscita a distrarlo dal suo cupo umore. Anzi, l’Alvarez-Hermoso se l’è presa pure con la Salmeron.

Santiago aveva detto a Marcia che avrebbe potuto lavorare per qualche ora alla bottega di Lolita e in una lavanderia, a patto di non stancarsi troppo.

Quando in strada Santiago e Marcia incontrano Felipe, Santiago affronta l’avvocato.

Marcia stava per concedersi a suo marito, ma lui non ha voluto averla per gratitudine.

Genoveva ha organizzato una riunione con i vicini con l’intento di rendere pubblica la sua relazione con Felipe.

La nipote di Armando Caballero ha avuto modo di ammirare i disegni di Camino, ne ha apprezzato il talento e le ha offerto il suo aiuto.

Felicia, la madre di Camino, non è però d’accordo e non dà il permesso alla figlia.

Quando l’artista lo ha saputo è andata a parlare con la ristoratrice e l’ha convinta del fatto che per Camino le lezioni di pittura potrebbero essere una grande opportunità. Maite conosce molte persone anche nell’ambiente parigino, sarebbe un peccato far perdere l’occasione alla giovane Pasamar.

José ha annunciato di aver ricevuto la proposta di interpretare una parte in un’opera professionale.

Bellita ha deciso di mandare del cibo a Margarita, la moglie di Carchano, in forma anonima tutte le settimane, ma la donna si è presentata a casa dei Dominguez restituendo il pacco ricevuto, molto infastidita.

La nuova attività di Marcelina ha creato problemi a Lolita e Felicia, che l’hanno accusata di concorrenza sleale.

“Una Vita”, ideata da Aurora Guerra, stessa creatrice de “Il Segreto”, va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

