Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Letta a capo del Pd? Un déjà vu: non risolvono problema cambiando ottavo segretario in 14 anni”

“Enrico Letta nuovo segretario del Pd? E’ un déjà vu, se pensano di risolvere il problema cambiando l’ottavo segretario in 14 anni hanno sbagliato completamente”. Così Marco Travaglio, nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove a proposito della possibilità che sia l’ex presidente del Consiglio a prendere il posto del dimissionario Nicola Zingaretti. “Anche perché – ha spiegato il direttore de Il Fatto Quotidiano – Enrico Letta, bravissima persona, è il primo che ha fatto un governo politico con Berlusconi, con il famoso ‘golpettino bianco’ ai danni di Bersani, patrocinato da Napolitano che, rieletto per mettere Letta e Berlusconi e tenere fuori i Cinque stelle, perché il Pd – quanti anni ha di vita? Quattordici, abbiamo detto? – non ha mai vinto le elezioni, eppure è andato al governo tre volte, senza avere vinto le elezioni”. Rispondendo poi alla domanda se la scelta di Enrico Letta fosse da leggersi come uno schiaffo politico a Matteo Renzi, Travaglio ha risposto: “Se io fossi nei suoi panni, veder arrivare al vertice dei Cinque stelle Conte e al vertice del Pd Enrico Letta, cioè due vittime delle sue trame, che certamente non possono amarlo oltre ogni misura, non starei molto sereno, in vista della coalizione che andrà alle elezioni la prossima volta. Dubito che potrà farne parte da protagonista”, ha concluso il giornalista.

