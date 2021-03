temptation-island,-ex-protagonisti-di-uomini-e-donne-nel-cast?

Temptation Island 10 è alle porte e iniziano ad uscire indiscrezioni circa la partecipazione delle future coppie. Sarà un’edizione mista con Vip e Nip? I rumors non confermano ma non smentiscono neppure. Tra le coppie note che potrebbero far parte del reality delle coppie di Maria De Filippi, spunta una coppia di Uomini e Donne Over, scopriamo insieme di chi si tratterebbe.

Temptation Island, il reality delle coppie di Maria De Filippi, sta scaldando i motori per la prossima edizione che, sommandosi alle altre, sarebbe la decima; dopo il successo dell’ultima controversa edizione del Grande Fratello Vip, quest’edizione potrebbe ripartire in versione mista, Vip e coppie di sconosciuti al mondo della tv.

Il programma, come al solito, potrebbe andare in onda in estate, subito dopo L’Isola dei famosi che dovrebbe iniziare il 15 maggio e concludersi entro fine giugno; tra le coppie famose che rientrano nel “toto coppie” spuntano due nomi già noti a Canale 5, sempre dall’universo di Queen Mary.

Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua nel cast di T.I.?

La storia di Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua ha appassionato tutti gli spettatori del trono Over di Uomini e Donne; i due hanno deciso di uscire insieme in quanto il loro amore era iniziato addirittura il giorno in cui Roberta è arrivata nel programma, come affermato da Riccardo stesso.

Il giorno della fatidica scelta, Riccardo è stato redarguito da Maria De Filippi con un semplice “Mi raccomando Riccardo“; e se Maria avesse intenzione di mettere alla prova il loro amore in uno dei reality “sfascia- coppie” più disastroso di sempre?

Il loro nome sembra essere molto forte tra i rumors, considerando che non sarebbe la prima volta di un concorrente che passa da un reality all’altro della stessa produzione che, ovviamente, fa capo a Maria.

Riccardo non sarebbe un volto nuovo di Temptation, avendo preso parte alla sesta edizione di T.I. nel 2018 con Ida Platano, dopo solamente sette mesi di relazione. Non è da escludere quindi che i produttori puntino di nuovo su questo volto che, come ha confermato attraverso i diversi programmi, è un po’ un uomo libertino che infiammerebbe il villaggio dei single.

