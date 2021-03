salvini-vuole-bertolaso-sindaco-di-roma.

La governatrice dell’Umbria Donatella Tesei e il consulente Covid della Regione Guido Bertolaso, all’inaugurazione dell’ospedale da campo realizzato dall’esercito di fronte al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, 12 novembre 2020. ANSA/GIANLUIGI BASILIETTI

A Roma credo che “la gestione uscente sia fallimentare da tutti i punti di vista” e “ci stiamo preparando. Visto che il voto sarà in autunno io questa mattina ho mandato un messaggio a una delle persone che mi piacerebbe fosse protagonista. Se riuscirà a mettere in sicurezza la salute dei lombardi entro giugno, io penso che ad ottobre potrà dedicarsi a mettere in sicurezza il futuro dei cittadini romani”: così il leader della Lega Matteo Salvini parlando di Guido Bertolaso e delle elezioni comunali di Roma, nel corso della conferenza stampa sulla proposta di legge della Lega per Roma Capitale. “Non voglio forzarlo e tirarlo per la giacchetta – ha poi aggiunto Salvini- ma tra le tante persone valide che ho incontrato è il profilo che mi ha più colpito per concretezza” quindi “mi permetterò di insistere con il dottor Bertolaso perché dopo aver finito di curare i lombardi si occupi dei romani”. Il leader del Carroccio ha inoltre riferito che “la squadra della Lega per correre a Roma in Campidoglio e nei Municipi è già pronta”. “Siamo a metà marzo e i compiti li abbiamo già fatti. Sono più di 400 persone” e “ad oggi le liste della Lega sono già in ‘overbooking’, è un bel segnale – ha affermato – questo però non vuol dire che il pacchetto sia chiuso, anzi”. (MiaNews)