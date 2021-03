La piadina con tonno, cipolla e carciofini è un piatto unico semplicissimo e veloce, che può anche diventare uno spuntino rinforzato di metà mattina o metà pomeriggio. La versione che vi proponiamo qui è quella basic, con l’uso di piadine e maionese già pronta, che vi consigliamo di comprare di qualità, e possibilmente artigianali.

Nulla vieta ovviamente di preparare la piadina in casa, così come la maionese, e di utilizzare del tonno fresco cotto in casa, scottandolo in padella con poco olio.

Le varianti di questa piadina possono essere moltissime, aggiungete verdura fresca, sostituite i carciofini con qualche altro sottolio, magari preparato in casa. E infine, se amate i sapori forti, aggiungete un filetto di acciuga e qualche cappero sotto sale subito prima di gustare.

La piadina si può gustare aperta, piegata a metà o arrotolata, l’importante è mangiarla appena pronta, ancora tiepida.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 5 minuti



Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

2 piada

150 g Tonno sottolio, sgocciolato

4 Carciofi sottolio, alla contadina

1 Cipollotto fresco

Maionese

Preparazione

Per preparare la ricetta della piadina con tonno, cipolla e carciofini, iniziate con il cipollotto e tagliatelo a fettine.

Mettete da parte e preparate il tonno e i carciofini scolandoli dall’olio in eccesso.

Cuocete la piadina lasciandola dorare su un lato e dopo un minuto circa, giratela e fate cuocere per un altro minuto.

Ora spalmate la maionese sulla vostra piadina.

Guarnite con il tonno sottolio, posizionandolo sopra la maionese.

Tagliate grossolanamente i carciofini e inserite anche questi sulla piadina già farcita.

Unite qualche rondella di cipollotto fresco per ultimare la farcitura della piadina.