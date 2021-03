Perché tutti parlano della foto di Lady Gaga in House of Gucci

La prima immagine dal set del nuovo film di Ridley Scott ha fatto il giro dei social. I protagonisti: la cantante di origini italiane nei panni di Patrizia Reggiani, moglie e poi mandante dell’omicidio di Maurizio Gucci, interpretato da Adam Driver

Un’elegantissima signora ingioiellata con dolcevita nero, collane dorate e colbacco di pelliccia bianca che stringe a sé un uomo alto e dal naso imponente: entrambi molto anni ’80. Sullo sfondo, un delizioso paesaggio innevato, quello di Gressoney: non è una fotoricordo di decenni passati, bensì l’ultima foto pubblicata da Lady Gaga sui suoi profili social, facendo immediatamente il giro del globo, ma conquistando soprattutto l’attenzione degli utenti italiani. Perché lo scatto, in cui la popstar di origini siciliane compare con il collega Adam Driver, immortala i due nei panni di Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, ovvero i protagonisti di House of Gucci, il nuovo film che Ridley Scott sta girando in questi giorni proprio nel nostro Paese (nelle scorse ore la troupe era fuori dall’Università Statale di Milano).

“Signore e Signora Gucci” è la caption, non a caso, che la contante ha messo alla foto. Lady Gaga, infatti, interpreta appunto Reggiani, moglie fino al 1992 di Gucci, erede della grande casa di moda fiorentina che viene assassinato a colpi di pistola il 27 marzo 1995 proprio, secondo quanto ricostruito successivamente dalle indagini e dal processo, su mandato della donna. Reggiani venne arrestata solo nel gennaio 1997, dopo che un informatore era riuscito a smascherare i suoi complici, in particolare l’ex confidente Pina Auriemma. Il delitto sconvolse l’alta società milanese dell’epoca e consegnò alle cronache un personaggio spietato e carismatico come quello di Reggiani, che ha scontato nel carcere di San Vittore la sua pena e, dopo 20 anni, è tornata libera nel 2017.

Donna appassionata e freddamente attaccata al suo status, ma anche alle persone care (a partire dalle figlie), affezionata al lusso e alla raffinatezza che ha conquistato con grande determinazione, Reggiani è un’icona dark simbolo di un certo jet set tutto italiano e ora tocca a Lady Gaga, già nominata agli Oscar per l’interpretazione di A Star Is Born, incarnare all’interno di una storia piena di ombre, misteri e amori malati. Non è un caso che la foto pubblicata nelle scorse ore abbia conquistato l’attenzione dei media, perché incarna appieno quel glamour chic e nostalgico specchio di un edonismo anni ’80 ormai perduto, dietro al quale si cela una delle pagine più sanguinose ma anche suggestive della nostra cronaca recente. House of Gucci, che vede nel cast anche gli attori Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto, sarà nelle sale a partire da novembre 2021.