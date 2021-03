paolo-bonolis-decide-di-rispondere-alle-domande-che-gli-fanno-i-fans-su-luca-laurenti-e-dice-“sta-lottando-…”

Spread the love











Luca Laurenti da circa un anno a questa parte sembra non aver dato notizie di sé, tanto che i suoi fan si sono tanto preoccupati. A rassicurarli ci ha pensato diverse volte il suo amico e collega Paolo Bonolis. Per via della pandemia da coronavirus, la frequenza delle apparizioni televisive del maestro sono state praticamente nulle. In molti si sono chiesti che fine avesse fatto Luca Laurenti, visto che comunque non ha avuto alcun tipo di contatto con i suoi fan, anche attraverso i social. Il motivo è essenzialmente uno, ovvero il fatto che in realtà Luca Laurenti non ha alcun profilo sui vari social network, perché è molto riservato e conduce uno stile di vita molto intimo. Di questo ne ha parlato proprio lui, il conduttore romano Paolo Bonolis, che collabora con il maestro da oltre 20 anni.

Luca Laurenti scomparso dalla tv e dai social, che fine ha fatto

Ebbene sì, Luca Laurenti non è particolarmente avvezzo all’utilizzo dei social network e per questo motivo, da sempre ha mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata, rimanendo lontano da ogni tipo di gossip. In questo anno piuttosto difficile per tutti quanti, molti personaggi del mondo dello spettacolo, per il semplice fatto di non poter andare in tv, hanno comunque mantenuto in contatto con il proprio pubblico attraverso i social network. Questo invece è ciò che non ha fatto Luca, ed è proprio per questo motivo che molti si sono preoccupati delle sue condizioni.

Il chiarimento di Paolo Bonolis

A dare una spiegazione riguardo la scomparsa di Luca Laurenti, è stato proprio lui, Paolo Bonolis. “Devo dare una risposta a tutti quelli che continuano a chiedermi di Laurenti. Luca è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come “Il solitario di Rio Grande”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Paolo Bonolis, parlando di Luca Laurenti.

Niente paura, il maestro è solo molto riservato

“Semplicemente “Luca è estroso e ragiona a modo suo. Forse neppure è a conoscenza del fatto che ci sia la pandemia, vive in totale assenza di comunicazione. Ma non tutti se ne rendono conto”. È proprio questo uno degli aspetti che Bonolis apprezza del suo amico. I due hanno lavorato insieme in tutti questi anni, costruendo un sodalizio piuttosto fortunato. Una cosa è certa, ovvero che la coppia formata da Paolo e Luca funziona ed anche molto bene, il pubblico è molto affezionato ai due e la loro amicizia va oltre le telecamere.

