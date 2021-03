oppo-find-x-pro-5g-e-i-suoi-fratelli:-display-e-fotocamere-da-1-miliardo-di-colori

Oppo fa rotta sull’Europa e punta forte sull’Italia. Nel nostro paese il colosso cinese ha tagliato nei giorni scorsi il traguardo di un milione di dispositivi venduti a due anni dall’arrivo sul mercato. Complessivamente in 12 nazioni del Vecchio continente ha fatto segnare nel 2020 un incremento del 200% sul base annua riguardo alle spedizioni. E intende crescere ancora. “Siamo orgogliosi perché significa che stiamo fornendo prodotti eccellenti capaci di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti”, spiega Maggie Xue, presidente di OPPO Western Europe. “Abbiamo fissato un obiettivo ambizioso per i prossimi anni che è quello di diventare uno dei principali produttori in Europa”. La strada per riuscirci passa naturalmente dal pubblico, per convincere il quale servono prodotti in grado di andare incontro alle sue esigenze, su tutte la fotografia. La nuova gamma OPPO Find X3 Series, presentata oggi, sembra andare decisa proprio in questa direzione.



OPPO Find X3 Pro



La nuova line-up include tre modelli: OPPO Find X3 Pro 5G, OPPO Find X3 Neo 5G e OPPO Find X3 Lite 5G. Naturalmente il primo è il fllagship: quadrupla camera all’avanguardia, display immersivo con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e risoluzione QHD +. Una macchina capace di catturare e riprodurre fedelmente le sfumature fino a 1 miliardo di colori. Il tutto racchiuso in un design elegante e futuristico, con il blocco camera che sembra sollevarsi dalla scocca ma senza che le linee tolgano qualcosa all’armonia del tutto. Vediamolo nel dettaglio.



OPPO Find X3 Pro



OPPO Find X3 Pro 5G ha due fotocamere primarie da 50 MP (grandangolare e ultra grandangolare) e sfrutta un innovativo sensore di imaging Sony IMX 766. È capace di elaborare di immagini e video a 10 bit, una funzione tipica delle fotocamere DSLR professionali, cosa che permette di realizzare video di alta qualità (a risoluzione 4K) con una gamma dinamica e una profondità di colore più ampie. C’è il pieno controllo manuale su ISO, bilanciamento del bianco, velocità dell’otturatore e messa a fuoco e c’è anche una fotocamera ultra grandangolare con lenti freeform, che aiutano a ridurre drasticamente la distorsione di foto e video. Nel cuore di OPPO Find X3 Pro 5G (che ha la certificazione relativa a resistenza alla polvere e all’acqua) pulsa un Qualcomm Snapdragon 888 5G, l’ultimo sfornato dall’azienda di San Diego. La batteria è da 4500 mAh, c’è la ricarica SuperVOOC 2.0 Flash Charge da 65 W, la ricarica AirVOOC Wireless Flash charge da 30 W e la ricarica inversa.





OPPO Find X3 Neo



C’è tanta innovazione, naturalmente a un prezzo inferiore, anche negli altri due modelli, l’OPPO Find X3 Neo 5G e OPPO Find X3 Lite 5G. Proprio come il Find X 3 Pro 5G, l’OPPO Find X3 Neo 5G possiede una potente quadrupla fotocamera che utilizza lo stesso sensore di immagine Sony sulla lente principale. Stabilizzazione dell’immagine sia ottica sia elettronica, display AMOLED da 90 Hz, compatibilità HDR10 + e la ricarica SuperVOOC flash 2.0 da 65 W. Il modello più piccolo, l’OPPO Find X3 Lite 5G, ha lo stesso design elegante e ultra sottile dei suoi fratelli maggiori ed è alimentato da Qualcomm Snapdragon 765G. Poi: quadrupla fotocamera, imaging IA e ricarica SuperVOOC 2.0 Flash Charge da 65 W.



OPPO Find X3 Lite



‘’Sono prodotti che rappresentano per noi la sintesi perfetta fra tecnologia all’avanguardia, design iconico e reali benefici per le persone”, dice Isabella Lazzini, chief marketing office OPPO Italia. “Sono certa che questi nuovi smartphone riceveranno ottimi riscontri dal pubblico italiano, come già accaduto con la gamma precedente, che ci ha permesso in pochi mesi di raggiungere una posizione di grande rilievo nel nostro Paese”.



I prezzi. La nuova serie OPPO Find X3 sarà disponibile in italia a partire dalle prossime settimane. L’OPPO Find X3 Pro 5G sarà venduto a 1.149,99 euro nei colori Gloss Black, Blue e White. OPPO Find X3 Neo 5G a 799,99 euro nei colori Starlight Black e Galactic Silver. L’OPPO Find X3 Lite 5G avrà un prezzo di 499,99 euro nei colori Galactic Silver, Astral Blue e Starry Black. (d.v.)