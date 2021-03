Oggi è un altro giorno, Serena Bortone “Vittoria Schisano? Momento sgradevole” e lei le risponde al veleno sui social

Spread the love











A Oggi è un altro giorno, Serena Bortone, la conduttrice ospita molti personaggi famosi con i quali si intrattiene in interviste molto piacevoli durante le quali gli ospiti raccontano molto di sè stessi e della loro vita e tutti dicono di sentirsi a proprio agio con la padrona di casa. Tutti tranne una, Vittoria Schisano con la quale Serena Bortone ha avuto modo di litigare in diretta e di scontrarsi in modo abbastanza duro anche se con toni molto pacati da parte di entrambe.

Serena Bortone ospita Vittoria Schisano con la quale scoppia una lite

Durante una puntata del mese di dicembre, Serena Bortone ha ospitato Vittoria Schisano che si è lasciata intervistare molto serenamente. Quando poi la Bortone ha mandato in onda un filmato di un vecchio film che la Schisano aveva girato quando era ancora Giuseppe, Vittoria è rimasta molto male e lo ha detto alla Bortone che ha difeso a spada tratta i suoi autori.

La Schisano le disse che poteva scegliere tante clip ma non quella che riguardava un passato che, nonostante lei non rinneghi, ha comunque, messo da parte. Lo scontro fu molto acceso e la tensione era palpabile ma poi tutto è rientrato.

Serena Bortone definisce il momento con la Schisano “sgradevole “ e lei risponde sui social

In occasione di un’intervista che Serena Bortone ha rilasciato, ha definito “sgradevole” il momento vissuto in trasmissione con Vittoria Schisano.

La Schisano non ha perso tempo e, sui social, le ha risposto così: “Cara Serena, ancora una volta non hai colto l’occasione per chiedermi scusa. Anzi sei rimasta ferma nei tuoi pensieri così ristretti”.

E, ancora: “Come ho detto in trasmissione, prima di difendere le persone che lavorano con te (sentimento legittimo) dovresti preoccuparti di mettere a loro agio i tuoi ospiti”.

E poi: “Quando sono stata invitata nel tuo programma e mi è stato chiesto di parlare del mio presente e del mio futuro, ho accettato. Ad una condizione, ovvero di non parlare per l’ennesima volta del mio passato. Non rinnego nulla e vado orgogliosa della storia e del messaggio che porto sulla mia pelle. Ma decido io come portare avanti le mie battaglie”.

Vittoria Schisano va dritta con il suo pensiero e aggiunge: “Fare servizio pubblico non vuol dire mandare in onda contenuti pruriginosi acchiappa-share&polemiche che creano solo danni a chi li guarda. Ancor prima che a me stessa”.

E non si ferma qui: “Mi dispiace Serena. Spero che un giorno ci si possa parlare come due donne che si rispettano!”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...