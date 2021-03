Occhiali da sole: i modelli dal design più desiderato di stagione

Spread the love

Con l’arrivo delle bella stagione, sono l’accessorio da avere sempre con sé. Dalle ultime novità passando per i modelli dalle forme vintage, fino alle montature in materiali hi-tech di ultima generazione. Eccovi una mini-guida completa alla scelta degli occhiali da sole.

Chiara Ferragni ha appena debuttato con la sua linea di occhiali da sole creata in collaborazione con il gigante dell’eyewear Luxottica. I modelli hanno shape squadrate o leggermente cat-eye mentre le nuance vanno dal rosa al lime passando per il classico nero. Ispirati allo stile unico dell’imprenditrice digitale, sapranno di certo catturare lo sguardo dei fan (ma non solo).

Anche Linda Tol, influencer da quasi 500 mila followers, ha creato Tol Eyewear, brand dall’estetica minimalista ed estremamente sofisticata. Le montature, semplici ed essenziali si declinano in tonalità che vanno dal nude al cacao, fino ad arrivare al rosa cipria. Trés chic.

Scegliere la montatura giusta è importante ma non dimenticate che ciò che conta davvero è divertirsi: con modelli dalla forma macro e persino con un tocco fluo. I meno avventurosi possono puntare su forme più tradizionali con lenti colorate o persino a specchio mentre le fashion victim non possono lasciarsi sfuggire collaborazioni come quella tra la stilista francese Marine Serre e il brand coreano di culto Gentle Monster.

Indecisi?