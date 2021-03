maurizio-costanzo-senza-freni-su-fiorello-”-mi-vergogno-…-“

Spread the love











La 71esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa ormai da alcuni giorni, eppure si continua a parlare del direttore artistico così come del co-conduttore. Stiamo parlando ovviamente di Amadeus e Fiorello. Nonostante il periodo piuttosto particolare, i due sono riusciti a fare un buon lavoro, seppur con grandi difficoltà, per via delle limitazioni dovute alla pandemia da Coronavirus. In molti però, hanno criticato il loro operato. In questi giorni è intervenuto Maurizio Costanzo, il quale ha voluto raccontare un aneddoto su Fiorello. Ma cosa ha dichiarato?

Maurizio Costanzo racconta un aneddoto su Fiorello

Il noto giornalista ha raccontato un aneddoto sul co-conduttore della 71esima edizione del Festival di Sanremo e lo ha fatto attraverso il settimanale Chi. Maurizio ha speso delle belle parole nei confronti di Fiorello, definendolo un vecchio amico. I due si conoscono infatti da oltre 30 anni e sembra che nel corso della loro amicizia, siano successe tante cose da poter raccontare. Il marito di Maria De Filippi, ad esempio, avrebbe raccontato di quando Fiorello lo convinse a fare insieme a lui una parodia dei Blues Brothers. “Se mi capita di rivedere quelle immagini ancora mi diverto, ma ancora mi vergogno”, questo quanto raccontato da Maurizio.

Gli elogi del giornalista per lo showman siciliano

Quest’ultimo poi, parla anche dell’età di Rosario Fiorello, che si accinge a festeggiare i 61 anni. “Non ha ancora capito cosa voglia fare da grande“, dice Maurizio Costanzo. Il giornalista sembra voler fare in questo modo un complimento a Fiorello, sottolineando quanto sia uno showman tra più bravi di quelli che abbiamo in Italia. Poi il giornalista confessa quanto gli piacerebbe lavorare con lo showman siciliano in futuro, anche se almeno per il momento, gli basta anche solo guardarlo in tv.

Come si sono conosciuti Maurizio Costanzo e Fiorello?

Nel corso del suo intervento su Chi, Maurizio Costanzo ha raccontato anche come è avvenuto l’incontro tra i due, intorno alla fine degli anni ’80. All’epoca il giornalista pare stesse conducendo un’inchiesta sui villaggi turistici in Sicilia e proprio in quell’occasione furono tanti a fargli proprio il nome di Fiorello, come intrattenitore. Piuttosto incuriosito Costanzo, avrebbe deciso di invitarlo in una puntata del Maurizio Costanzo Show. “Venne e fece alcune cose del suo repertorio…la platea si divertì moltissimo”. Fiorello dopo quella occasione, pare sia diventata un ospite fisso del programma. Oltre ad essere un suo super ospite, Fiorello è diventato anche un suo grande amico.

