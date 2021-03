MarosEtti: le borse dei tuoi sogni

Spread the love











MarosEtti borse è un brand che ha come anima creativa Els Demeersman, designer belga già nota nel mondo del fashion luxury. Anche quest’anno il brand ha presentato alla MFW di Febbraio 2021 le sue originali collezioni in occasione dell’evento “Fashion Lounge”.

MarosEtti Borse è un marchio che racconta fermamente il suo modo di sentire e di vedere la moda, linee uniche, che esprimono una particolare attenzione rivolta al dettaglio, tutto per garantire uno stile inconfondibile. Le creazioni MarosEtti sono proiettate ad un concetto di progettazione apparentemente minimal, ma che si pronunciano con tagli particolari e linee pulite, di conseguenza fanno pensare a strutture architettoniche molto raffinate.

La designer belga, coerente su un percorso di ricerca fra unicità della forma, modernità e sostenibilità del materiale, è mossa dalla curiosità che la stimola a cercare concetti nuovi e non banali per le sue creazioni. Una visione assolutamente contemporanea quella di Els, che esprime eleganza e vera artigianalità italiana, adora trasformare ogni sua idea in una nuova collezione di borse e accessori, che rispecchiano la tradizione e le nuove tendenze. MarosEtti è un marchio che esprime il valore del made in italy, la storia, l’esperienza e la bellezza la vera forza del nostro Paese, il materiale che ama in assoluto è la pelle, da sempre affascinata da questo mondo, dal suo odore, dalla consistenza e soprattutto dalla lavorazione. In primis si occupa personalmente della scelta dei pellami e della minuteria metallica, rivolgendosi a fornitori qualificati. Alle borse MarosEtti nessuna donna può resistere. Il perché è molto semplice e lo dichiara proprio Els: “Disegno borse per la donna contemporanea e attenta alla moda. Il nostro produttore italiano a conduzione familiare utilizza materiali sostenibili e colori contrastanti per produrre borse in pelle di qualità e design eccezionali”.

Ogni borsa rispecchia il proprio stile, lo definisce, ed una donna non esce mai senza: è una compagna, una carta d’identità non meno significativa di un vestito e molto di più di qualsiasi altro accessorio che tutte le fashion addicted vogliono avere sempre al proprio seguito, in ogni occasione.

