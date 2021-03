Mariangela, la “non moglie” di Checco Zalone che guadagna tantissimo: Ecco chi è

Mariangela è la “non moglie” di Checco Zalone andiamo a conoscere insieme questo personaggio i cui guadagni sono davvero elevati

Checco Zalone (Gettyimages)

Luca Medici, questo il vero nome di Checco Zalone, nacque il 3 giugno del 1977 a Bari. Da adolescente fu un grande appassionato di videogame, con i quali alternava lo studio. Dopo aver conseguito il diploma ad un liceo scientifico si iscrisse all’università Aldo Moro di Bari, dove si laureò in giurisprudenza.

Sin da ragazzo è anche un grande appassionato di musica e del palcoscenico. Si esibì in moltissime serate Jazz, aprendosi così la porta al mondo dello spettacolo. Nel 2004 esordisce come conduttore di un concorso di bellezza pugliese e da li cominciò a far conoscere il proprio nome in questo ambito.

La vera fama però arriva proprio con la musica. Nel 2006, anno in cui la nazionale si laureò campione del mondo, la sua canzone “Siamo una squadra fortissimi” divenne un vero e proprio tormentone. Solo 3 anni dopo uscì al cinema il suo primo film “Cado dalle nubi”. Col passare degli anni si afferma sempre di più come uno dei migliori comici del panorama italiano ed i numeri cominciano a farsi impressionanti.

In poche settimane “Che bella giornata” divenne il film italiano più visto di sempre, riuscendo a superare gli incassi di “La vita è bella”, con il quale Benigni si aggiudicò l’Oscar. Della sua vita privata sappiamo della sua relazione con Mariangela, con la quale condivide la sua vita ormai da anni.

Mariangela, la non moglie di Checco Zalone: ecco chi è

Mariangela Eboli, questo il suo nome completo, non è un personaggio sconosciuto al pubblico. L’abbiamo vista recitare in alcune pellicole proprio al fianco del suo compagno, anche se non si può dire che di professione non è propriamente un’attrice.

I due sono ormai insieme dal 2005, tuttavia dopo quasi sedici anni di relazione i due non sembrano intenzionati a sposarsi. Nel 2018 circolarono alcune voci secondo le quali Mariangela sarebbe stata vista fare shopping in un atelier di abiti da sposa, voci mai confermate.

A loro poco importa del “pezzo di carta”, come lo definiscono coloro che sono contrari al matrimonio, tanto che Zalone l’ha più volte definita la sua “non moglie”.

Checco Zalone (websource)

Sebbene sia impegnata con un volto noto del grande schermo lei non ha voluto abbandonare il mondo del lavoro. Gestisce infatti la Mzl srl, società milionaria del compagno, dalla quale secondo una ricerca del corriere della sera percepisce uno stipendio di 9.000 euro mensili.