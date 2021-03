Spread the love











L’Avvocato di Adriano Aragozzini fa sapere che il suo assistito ha chiesto ad Alda D’Eusanio un risarcimento di un milione di euro Sembrano proprio non finire i problemi per Alda D’Eusanio. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, nella casa non si è proprio risparmiata usando dei termini che hanno offeso molte persone e a quanto […]

L’articolo Le cose si mettono male per Alda D’Eusanio, chiesti danni per un milione di euro proviene da Leggilo.org.

