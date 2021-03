lake-como-design-festival-2021:-tutte-le-anticipazioni

Il festival andrà in scena dal 5 al 10 ottobre 2021 e si svilupperà attraverso una serie di eventi nel centro storico della città di Como e del suo lago. Lake Como Design Festival si pone come iniziativa a scala urbana, al centro della scena pubblica, per unire diverse realtà del territorio. Obiettivo del festival, afferma il suo ideatore e direttore artistico Lorenzo Butti, «rendere accessibili, attraverso il design, luoghi storici per promuovere e condividere un patrimonio artistico e architettonico presente sul territorio».

Tra le location che ospiteranno la manifestazione troviamo il Ridotto del Teatro Sociale di Como, cuore delle precedenti edizioni, che presenterà la mostra ‘History Repeating. I designer guardano alla storia’ a cura di Marco Sammicheli, anche membro del comitato scientifico della Triennale di Milano in qualità di curatore per il settore Design, moda e artigianato.

Ridotto del Teatro Sociale

Questa edizione vedrà l’apertura al pubblico di Palazzo Mantero, ex sede di Mantero Seta e residenza della famiglia. All’interno del Palazzo, Lake Como Design Festival accoglierà ‘The Originals’, una selezione delle migliori gallerie internazionali di design del ’900 invitate a riflettere sul tema delle icone e delle sue interpretazioni, format espositivo in linea con la mostra del Ridotto del Teatro Sociale.

Palazzo Mantero

In fase di lavorazione, anche percorsi dedicati al contemporaneo, all’outdoor e agli archivi, interpretati in dialogo con le tematiche del festival, che accompagneranno i visitatori alla scoperta di altri luoghi della città aperti in esclusiva per questa nuova edizione.