la-vita-in-diretta,-alberto-matano-molto-turbato-dice-“ci-sono-…”

Alberto Matano è al timone de La vita in diretta ormai da due anni consecutivi e sembra che stia facendo davvero un buon lavoro. In questi giorni, il conduttore con il suo programma sta seguendo da vicino ciò che sta accadendo in Gran Bretagna e nello specifico la vicenda legata alla famiglia reale. Come tutti sappiamo, Harry e Meghan hanno rilasciato un’intervista ad Oprah Winfrey, sollevando un gran polverone mediatico che ha lasciato tutti senza parole. Ma cosa ha dichiarato il conduttore, parlando di questa intervista shock?

Alberto Matano a La vita in diretta parla dell’intervista di Harry e Meghan

Il conduttore, proprio nei giorni scorsi, sembra abbia commentato le dichiarazioni piuttosto scioccanti rilasciate da Meghan Markle. Nel corso dell’ultima puntata de La vita in diretta, andata in onda su Rai 1, sono state diffuse delle immagini che hanno parecchio turbato lo stesso conduttore, oltre che molti telespettatori. “Devo dire che fa una certa impressione vedere l’intervista e le espressioni di Meghan”. Queste le parole di Alberto Matano.

Meghan Marke accusa la Corona di razzismo e non trattiene le lacrime

La moglie di Meghan sembra non aver trattenuto le lacrime, nel corso dell’intervista, nel momento in cui ha “accusato” la Corona di razzismo. Sembra, dalle parole di Meghan, che alcuni membri della famiglia reale, avessero dei dubbi circa il futuro colore della pelle del suo bambino, una volta nato. Sembra che in molti temessero che il piccolo Archie, avesse la pelle scura.

Le ipotesi del conduttore de La vita in diretta

Alberto Matano nella puntata de La vita in diretta andata in onda ieri, ha così mandato in onda alcune immagini relative all’intervista di Harry e Meghan, concessa ad Oprah Winfrey. Il conduttore non ha nascosto di essere rimasto piuttosto turbato dalle dichiarazioni della moglie di Harry.” C’è una domanda che si fanno in tanti sulla stampa britannica ma anche qui da noi: Meghan è davvero la persona ingenua che racconta nell’intervista o ha calcolato tutto?”. Questo quanto dichiarato ancora da Matano, esprimendo un dubbio che sembra stia coinvolgendo un pò tutti in questo periodo. Il conduttore de La vita in diretta, sembra aver anche condotto uno speciale su Loredana Bertè, andato in onda ieri sera e pare che anche in questa occasione, abbia parlato dell’intervista shock di Meghan e Harry. Alberto Matano ad un certo punto avrebbe detto “Ci sono anche e soprattutto questioni economiche alla base di tutto questo”.

