isola-dei-famosi,-elettra-lamborghini-sostituita?-indiscrezione-pazzesca

Elettra Lamborghini è stata ufficializzata come opinionista per l’Isola dei Famosi, ma qualcosa è andato storto e potrebbe essere sostituita

In tanti ve lo hanno anticipato, noi finalmente lo confermiamo: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi sono le nuove opinioniste dell’#Isola! 🌴 pic.twitter.com/GmhqkeU4f3 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) February 27, 2021

Sono passate ormai due settimane dall’annuncio ufficiale su chi saranno le opinioniste di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Un’accoppiata particolare quella di Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi che terranno compagnia in studio – e commenteranno insieme – ad Ilary Blasi.

Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che questa coppia tarderà a nascere. Secondo quanto scritto da TvBlog, infatti, Elettra Lamborghini non sarà presente al debutto del reality show previsto per lunedì 15 marzo, a causa di forze maggiori.

Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini non sarà presente al debutto

Con Iva Zanicchi a Verissimo (@Instagram)

Sembrerebbe che, le “cause di forza maggiore”, abbiano a che fare con il Covid. Pertanto, Elettra Lamborghini è fuori dai giochi almeno per la prima puntate e bisognerà aspettare che si ristabilisca per tornare in TV. Iva Zanicchi, a questo punto, sarà l’unica opinionista del programma ad agganciare Ilary Blasi? In queste ore si sta valutando la possibilità di sostituire, almeno momentaneamente, la cantante romagnola in attesa che si rimetta in sesto.

Intanto che il cast dei naufraghi, più l’inviato è al completo, con un inedito Massimiliano Rosolino – già vincitore di un reality, Pechino Express – spuntano dei nomi che potrebbero affiancare la Zanicchi. In pole position, ovviamente, torna quello di Tommaso Zorzi che è stato il protagonista principale della quinta edizione del Grande Fratello VIP vinta proprio dall’influencer milanese.