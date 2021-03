Il Leader avrà una seconda stagione?

Il Leader 2 stagione si farà?

Cosa sappiamo sul rinnovo de Il Leader 2 stagione? Debutta mercoledì 10 marzo 2021 il primo capitolo della serie thriller ad alta tensione targata Netflix. Stiamo parlando di Caïd, nel titolo originale, la serie francese diretta e sceneggiata da Nicolás López e Ange Basterga, disponibile in esclusiva sul colosso dello streaming. Formata in tutto da dieci episodi, cosa sappiamo sul suo eventuale rinnovo?

Alla luce del recente debutto, Il Leader serie Netflix oggi non risulta rinnovata nè cancellata dallo streamer. Sappiamo però che spesso a decretare le sorti di un titolo originale sono proprio gli abbonati Netflix. Quest’ultimi infatti, tramite le loro visualizzazioni, portano la piattaforma a decidere se rinnovare o cancellare una serie tv.

Ma in che modo Netflix calcola l’indice di gradimento del suo pubblico? Attraverso un algoritmo matematico in grado di calcolare a ridosso del primo weekend d’uscita la percentuale di episodi visti per ogni contenuto. Solo dopo un’attenta analisi che può durare dalle quattro alle sei settimane, Netflix annuncia tutte le novità sulla sua produzione originale.

In questo caso, è probabile che i primi aggiornamenti sulle sorti de Il Leader 2 arrivino tra aprile e maggio 2021. Ricordiamo però che stiamo facendo solo delle ipotesi, e che per esserne certi non ci rimane che attendere notizie ufficiali dallo streamer.

Quando esce Il Leader 2

Una Scena De Il Leader Credits: Mika Cotellon e Netflix

Quando potrebbe uscire Il Leader 2 se rinnovato ufficialmente dello streamer? Se tra aprile e marzo 2021 Netflix desse il via libera alla continuazione di Caïd, è probabile che la produzione della serie inizierebbe tra l’estate e l’autunno 2021. In questo modo, salvo rallentamenti o chiusure dei set causati dall’emergenza sanitaria Covid-19, sarebbe possibile assistere agli episodi della seconda stagione a inizio del 2022. Vale a dire un anno di distanza esatto dal debutto del primo ciclo di episodi.

Trama di Il Leader 2, anticipazioni

Se rinnovata ufficialmente, Il Leader 2 potrebbe tornare a seguire le vicende di Franck (Sébastien Houbani), regista di video musicali a servizio della verità. Ricordiamo infatti che nella prima stagione Franck si infiltra in un quartiere violento del Sud della Francia per riprendere Tony (Abdraman Diakite), carismatico ma instabile leader col sogno di diventare un rapper, a capo di una gang coinvolta nel narcotraffico. Attraverso la sua telecamera, Franck riprende quindi la realtà dello spaccio e della droga presente nel quartiere, finendo però coinvolto in un pericoloso conflitto tra bande.

Cast di Il Leader 2

Chi ci aspettiamo di rivedere nel cast de Il Leader 2 stagione se rinnovata ufficialmente? In un eventuale secondo capitolo ci aspettiamo di rivedere il protagonisti di Caïd, ovvero Sébastien Houbani di nuovo nel ruolo di Franck. In attesa di scoprire il volto degli altri personaggi, ricordiamo gli attori della prima stagione. Tra questi Abdraman Diakite interpreta Tony, Mohamed Boudouh è Moussa, mentre Idir Azougli interpreta Steve.

Il Leader 2 in streaming

Se rinnovata ufficialmente, immaginiamo di assistere al secondo ciclo di episodi de Il Leader ancora una volta su Netflix, la piattaforma di streaming che produce e distribuisce la serie francese in tutto il mondo.

