i-soliti-ignoti,-amadeus-non-riesce-a-trattenersi-e-dice-ad-un’ignota:-«ma-allora-…»

Amadeus, dopo l’esperienza faticosissima de Il Festival di Sanremo, è tornato alla conduzione de I soliti Ignoti, trasmissione che va in onda ogni sera su Rai 1 prima del telegiornale. La trasmissione è molto seguita e il successo di pubblico è garantito ogni sera tanto che Amadeus, terminata l’esperienza con il Festival di Sanremo aveva detto che non vedeva l’ora di tornare a condurre I soliti ignoti.

I Soliti Ignoti è una trasmissione che non annoia mai anche se va in onda da tantissimi anni e, per alcuni di questi, è stata condotta anche dal bravissimo e mai dimenticato Fabrizio Frizzi che, con la sua allegria e i suoi sorrisi rendeva davvero piacevole il programma.

A I soliti Ignoti Amadeus contro la concorrente “ma allora gliela ha tirata”

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata de I soliti ignoti come al solito condotta da Amadeus che, dopo la conduzione de Il Festival di Sanremo, è tornato al suo posto nel programma giornaliero serale che conduce ormai da tanti anni.

L’ospite-detective di ieri era Carolina Crescentini e, come tutti gli altri vip, ha giocato per devolvere il montepremi in beneficenza all’Istituto Spallanzani di Roma.

Una degli ignoti ha rivelato un indizio come richiesto da Carolina Crescentini e ha detto: «Mia nonna mi ha detto che sarei rimasta da sola, infatti sono divorziata».

E allora Amadeus è intervenuto e, simpaticamente, ha commentato così: «Scusa, ma gliel’ha tirata…», in studio tutti si sono molto divertiti per la battuta efficace del conduttore.

Giovanna Civitillo rivela il rapporto che ha con la suocera

Giovanna Civitillo e Amadeus formano una gran bella coppia e si vede che i due sono ancora innamorati come il primo giorno. Si supportano a vicenda e sono anche molto complici. In occasione di un’intervista che Giovanna Civitillo ha rilasciato al settimanale Diva e donna ha detto a proposito del rapporto che ha con la suocera: “Mia suocera mi chiama sempre dopo avermi visto in tv. Non vuole che metta i pantaloni, solo vestiti. È la mia prima fan. Mi controlla. Mi vuole molto femminile. Pensare che nella vita di ogni giorno sono sempre in jeans e scarpe da ginnastica”.

E poi ha continuato: “Dice sempre che sono la figlia che non ha mai avuto”.

