gf-vip,-giulia-salemi:-boicottata-ed-insultata-per-il-primo-“lavoro-social”

Che cosa è accaduto a Giulia Salemi? L’ex gieffina è infuriata e sui social ha scaricato tutta la sua ira. Chi ha fattoinfuriare la fidanzata di Pierpaolo Pretelli? E soprattutto, chi ha mandato all’aria il suo primo “lavoro social”? Chi è stato a farle ”cancellare” addirittura l’hashtag da Twitter? Tante le curiosità intorno a questa vicenda, ma vediamo insieme cosa è successo.

Giulia Salemi è stata una delle concorrenti più amate, ma anche controverse, del Grande fratello Vip. La sua storia con Pierpaolo Pretelli iniziata nella Casa, continua a gonfie vele. L’influencer italo-persiana ha ottenuto anche il primo lavoro “social” appena dopo l’uscita dal reality. Qualcosa però è andato storto

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli utilizza molto Twitter. La Salemi si serve del social per commentare interviste e programmi televisivi. E lo fa utilizzando degli hashtag “matrimoniali”, cioè proponendo il soprannome che i fan avevano coniato nella Casa a lei e Pierpaolo: Prelemi.

Anche durante il Festival di Sanremo, l’influencer ha utilizzato i suoi hashtag “FiorelloPrelemi” e “SanremoPrelemi” che hanno spopolato, tra un commento ed un altro sulle cinque serate della kermesse.

GF Vip, un lavoro social per la Salemi

La proposta lavorativa “social” è arrivata alla Salemi da Tv8, che l’ha scelta per commentare l’intervista di Meghan Markle e il principe Harry. Scrivendo di fatto di essere molto curiosa a riguardo:

“… da buona comare quale sono e twitterò come una pazza! Ci vediamo dopo su Twitter, twittate con me!”.

Un’opportunità davvero da non perdere che Giulia aveva accettato con grandissimo entusiasmo; Coniando anche uno dei suoi hashtag personalizzati ‘OprahSalemi‘. Le cose purtroppo non sono andate esattamente come sperava.

GF Vip, la Salemi fra hater e bande di fan: segnalato il suo hashtag

Come spiega Biccy, Giulia Salemi ha ricevuto insulti a più non posso dagli haters e anche da alcuni fan di altri ex gieffini. Non solo. Sembrerebbe che qualcuno abbia cercato di impadronirsi del suo account, mentre il suo hashtag sarebbe stato addirittura segnalato.

Dopo i numerosi insulti la fidanzata di Pierpaolo Pretelli non è riuscita più a trattenersi, sfogandosi ufficialmente sui social:

“Ringrazio tutte quelle persone frustrate e senza una vita che adesso stanno provando ad entrare su questo account e si divertono anche a segnalare i nostri Hashtag. Io però ho una vita e mi faccio una risata, ma voi rimanete soltanto degli sfig*ti/e. Sf*gatiPuntoCom e adesso segnalatemi anche questo“. Qualcuno avvisi questi fan che il GF Vip è finito e che odiare invecchia e fa male alla salute.

Come andrà a finire? Giulia deciderà di prendere provvedimenti legali nei confronti dei suoi haters? Attenderemo con ansia i futuri “cinguettii” della Salemi per capire la fine di questa vicenda infelice.