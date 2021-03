Spread the love











Francesco Renga criticato pesantemente da Willie Peyote per l’esibizione a Sanremo: interviene l’ex compagna Ambra Angiolini Il Festival di Sanremo 2021 è terminato da appena due giorni ma le polemiche non si placano. Dopo l’intervento di alcuni membri del gruppo dei Pooh, arrabbiati con Amadeus per non aver ricordato Stefano D’Orazio, un ex concorrente in […]

L’articolo Francesco Renga ‘massacrato’ dopo Sanremo: interviene Ambra con una dura replica proviene da Leggilo.org.

