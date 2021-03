europa-league,-manchester-united-milan-1-1:-voti,-highlights-e-tabellino

Prima partita degli ottavi di Europa League conclusi con un pareggio che tiene aperte tutte le possibilità per il Milan: ritorno contro il Manchester previsto tra una settimana

(@GettyImages)

Un gol di Kessié nei primi minuti di gioco ha illuso i rossoneri che hanno lasciato l’Old Trafford a testa alta. Il VAR ha beffato il Milan in questo primo turno di andata degli ottavi di finale di Europa League e non è riuscita a ribellarsi al destino. Il Manchester United si è portato in vantaggio non prima aver sprecato una clamorosa azione. Ci ha pensato il danese rossonero a ridare speranze al Milan.

A metà primo tempo, il capitano dei Red Devils, Maguire a porta vuota ha preso il palo interno che ha beffato anche i padroni di casa spedendo il pallone nello spazio opposto sfiorando un gol praticamente già fatto. Al 50′ il subentrato Diallo non si è fatto beffare dal destino ed ha insaccato la palla alle spalle di Gigi Donnarumma. Proprio quando le speranze sembravano essere al limite, al 92′ Kjær ha riportato in gara il Milan in vista della sfida a San Siro del 18 marzo.

Alexis Saelemaekers e Alex Telles (@GettyImages)

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS DI MANCHESTER UNITED-MILAN

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson 7; Wan-Bissaka 6, Bailly 6.5, Maguire 6, Telles 6.5; McTominay 6.5, Matic 6.5; James 6.5, Bruno Fernandes 6.5, Martial 6 (46′ Diallo 8); Greenwood 7.5.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 5.5; Calabria 6 (74′ Kalulu 6), Kjaer 7, Tomori 6, Dalot 5; Meité 5, Kessie 6.5; Saelemaekers 6.5 (69′ Castillejo 6), Brahim Diaz 6.5 (69′ Tonali 5.5), Krunic 6; Leao 5.

AMMONITI: 18′ Saelemaekers (M), 55′ McTominay (MU)

MARCATORI: 50′ Diallo (MU); 90’+2′ Kjær (M)