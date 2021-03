Elettra Lamborghini: “Sono malata, sono qui repressa” – VIDEO

Spread the love

Elettra Lamborghini ha condiviso un video molto particolare su Instagram: il suo annuncio ha demoralizzato i followers.

Elettra Lamborghini è una cantante e personaggio televisivo amatissimo dal pubblico italiano. La nota ereditiera è dotata di un fisico mostruoso e di una bellezza straordinaria. Il suo soprannome è alquanto eloquente: la classe 1994 è chiamata la Regina del Twerk (il ballo in cui si scuotono i fianchi su e giù, muovendo con veemenza i glutei). La 26enne ha un grosso seguito su Instagram: il suo account vanta ben 6,5 milioni di followers.

La Lamborghini ama postare contenuti bollenti e piccanti in cui mette in mostra le sue curve da sogno e il suo lato A da brividi. Questa volta, tuttavia, la bella ereditiera ha utilizzato i social network per fare un annuncio sulle sue condizioni di salute.

Elettra Lamborghini: “Sono malata”: il video stupisce i followers

La Lamborghini, poco fa, ha annunciato sui social network la sua positività al Covid-19. L’Italia continua ad affrontare la minaccia legata al nuovo coronavirus: da qualche settimana il trend è tornato a preoccupare. I numeri sono saliti vertiginosamente e i bollettini stanno diventando sempre più angoscianti. Nonostante sia stata contagiata, Elettra è semplicemente incantevole sul suo divano. La 26enne indossa una canotta estremamente striminzita che mette in risalto le sue forme magnifiche.

“Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti… e ho preso il Covid”, questo il testo apparso nella didascalia. La cantante ha detto le stesse parole nel breve filmato. Il video ha già raccolto 165mila cuoricini in meno di un’ora. La classe 1994 doveva essere l’opinionista del reality ‘L’isola dei famosi’. Il programma condotto per la prima volta da Ilary Blasi ha perso già un altro punto di forza, Carolina Stramare.

Elettra, qualche giorno fa, ha fatto impazzire tutti condividendo una fotografia in cui indossava un costumino esagerato con seno, addome e gambe in bella mostra.