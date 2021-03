Spread the love

L’ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, è stato ricoverato in ospedale. Le condizioni del dirigente del Monza.

Covid, Adriano Galliani ricoverato in ospedale: le sue condizioni (foto Getty)

Lo scorso 27 febbraio il Monza attraverso un comunicato ufficiale aveva messo al corrente i tifosi della positività al Covid di Adriano Galliani: “A.C. Monza comunica che Adriano Galliani è risultato positivo al Covid-19(…). L’Amministratore Delegato biancorosso, (…), è entrato in regime di quarantena a domicilio”.

Da allora Galliani non mostrato notevoli progressi nella malattia e da qui la necessità di tenere sotto osservazione le sue condizioni di salute. Il braccio destro di Silvio Berlusconi – stando alle ultime indiscrezioni -, non sarebbe in pericolo di vita.

Il ricovero del dirigente di Adriano Galliani, come riportato dai colleghi di Libero, sarebbe stato deciso a scopo precauzionale. Infatti, come si legge sul portale Monza News, le condizioni dell’amministratore delegato della società brianzola non desterebbero particolari preoccupazioni.

Nelle scorse ore, il condor avrebbe addirittura mostrato segni di miglioramento. Tuttavia, nonostante il recupero parziale, è stato deciso che dev’essere seguito da un’equipe medica che ne monitori i progressi. Fino ad oggi, l’ospedale in cui è ricoverato Galliani non è stato comunicato per motivi di privacy.