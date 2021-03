cosa-prevede-il-piano-di-aiuti-economici-degli-stati-uniti-da-1.900-miliardi

L’American rescue plan act di Joe Biden prevede aiuti diretti alle famiglie, investimenti nella ricerca contro il coronavirus e nuove tasse alle grandi aziende

La speaker della Camera Nancy Pelosi e il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer celebrano la firma dell’American Rescue Plan Act (Foto: Tom Williams/ Getty Images)

Il Congresso statunitense ha approvato in via definitiva il piano di aiuti finanziari da 1.900 miliardi di dollari, voluto dal presidente Joe Biden per contrastare la crisi economica dovuta alla pandemia. Oltre allo stimolo finanziario direttamente collegato alle conseguenze del Covid-19, la proposta di legge espande i programmi di welfare per il contrasto della povertà in generale.

La misura è passata senza il sostegno dei rappresentanti repubblicani, che hanno votato compatti a sfavore. Il piano di aiuti finanziari, chiamato American rescue plan act, è il primo atto legislativo approvato dalla nuova amministrazione, dopo otto settimane dall’insediamento. Biden ratificherà la proposta approvata dalle camere domani, 12 marzo, trasformandola in legge.

Il provvedimento finanziario garantirà un contributo diretto, una tantum, di 1.400 dollari a gran parte della cittadinanza statunitense e estenderà il sussidio di disoccupazione settimanale di 300 dollari fino a settembre. Inoltre, destinerà 350 miliardi alle amministrazioni locali e statali, 130 miliardi per la riapertura e la messa in sicurezza delle scuole, 49 miliardi per la ricerca sul Covid-19 e per l’aumento dei tamponi e 14 miliardi per la distribuzione dei vaccini.

Oltre a questi investimenti diretti, come dicevamo, la legge ha apportato delle modifiche importanti, per quanto limitate a un solo anno, riguardo ai programmi di sostegno economico rivolti alle famiglie meno abbienti. In particolare sono state modificate le disposizioni riguardanti il Child tax credit (credito di imposta sui figli) e l’Earned income tax credit (credito di imposta sul reddito). Oltre all’aumento considerevole dei benefici economici derivati da questi due strumenti di sostegno finanziario – che passano da 2.000 dollari per figlio a 3.600 nel caso del Ctc e da 543 a 1.500 per l’Eitc – la riforma più importante è stata l’eliminazione della soglia sotto la quale il contributo non veniva concesso. Infatti, fino ad oggi, per la legge statunitense gli individui al di sotto della soglia di povertà non erano considerati idonei a ricevere misure assistenziali in denaro.

Inoltre, all’interno della legge, sono state inserite tre disposizioni relative alla tassazione delle grandi aziende, che contribuiranno a entrate pari a circa 60 miliardi di dollari. La prima cancella ogni tipo di deduzione fiscale a tutte le aziende con impiegati pagati più di un milione di dollari. La seconda prevede un rafforzamento dei controlli fiscali sulle grandi compagnie multinazionali. La terza va ad aumentare i controlli sulla contabilizzazione delle perdite di imprese non costituite in società. Questa nuova legge è stata definita, dai rappresentanti democratici, la più progressista mai approvata da generazioni. “Si tratta di dare una possibilità di combattere – ha detto Biden – a tutte le persone che fanno andare avanti questo paese”.