Cosa è il fufu, la polenta africana, food trend del 2021

Il fufu, termine che può essere tradotto con “miscuglio”, è una preparazione tipica ed essenziale della cucina africana occidentale, in particolare di quella del Ghana, e consiste in una sorta di polenta. Ebbene questo impasto glutinoso e piuttosto insapore, che da tradizione viene mangiato intinto in saporite zuppe o stufati, dall’inizio del 2021 sta letteralmente spopolando sui social network, guadagnandosi un posto d’onore nell’olimpo dei social food trend globali. La fufu-mania, iniziata un po’ per caso a inizio anno negli Stati Uniti su TikTok, sembra non arrestarsi: sempre più persone, incuriosite dal fenomeno e dalla ricetta, si stanno sfidando sui social network a colpi di assaggi, accrescendo inaspettatamente la popolarità di questo piatto povero africano e rendendolo virale.

Fufu, il cibo africano che ricorda la nostra polenta

Ma che cosa è esattamente il fufu, anche detto foufou? Va detto innanzitutto che ne esistono tantissime varianti e non c’è una vera e propria ricetta originale, poiché gli ingredienti variano a seconda delle regioni. Per cucinarla si parte comunque sempre da un mix di tuberi e altri ingredienti ricchi di glutine e amido, tra cui platani, taro, manioca o malanga (una grossa radice ricca di amido presente in Africa e in Sud America), che possono essere prima pestati in un mortaio e poi cotti con aggiunta di acqua o prima bolliti e poi pestati. Quello che si ottiene alla fine della lunga lavorazione è una massa morbida e liscia dal colore bianco e dal sapore piuttosto insipido e leggermente aspro, che viene poi modellata in forma rotonda. Così come la preparazione tradizionale richiede un un grande lavoro manuale, anche il modo in cui viene consumato è altrettanto fisico e tattile. Il fufu viene infatti servito da accompagnamento a zuppe e stufati ricchi e saporiti ed è pensato per essere mangiato con la mano destra, tirando via di volta in volta con la mano dei piccoli pezzetti a cui conferire una forma concava, per essere poi intinto nel cibo, così da raccoglierlo e deglutire il tutto in un boccone. Insomma, paragonarlo a un finger food o al nostro pane sarebbe limitativo. In genere al fufu vengono accompagnate gustose zuppe di pesce, carne o di verdure, spesso preparate con una base aromatica di pomodori, cipolle, peperoni e foglie di alloro, a cui vengono aggiunti ingredienti locali.

Il fufu alla conquista dei social network

Ma come può un alimento così povero di nutrienti e di sapore aver conquistato il popolo del web, tanto da essere stato menzionato da milioni di utenti? La motivazione è probabilmente proprio nella sua particolare e piacevole consistenza e nel rituale che prevede la prova dell’assaggio, ma anche nel suo misterioso sapore, molto lontano dai sapori cui siamo abituati. A dare inconsapevolmente il via a questo nuovo food trend è stata Princess Joan, americana di origine ghanesi e TikTok influencer, in cui nel mangiare il fufu spiega a un’altra influencer l’importanza del mangiarlo con le mani, anche per non alterare il sapore dei cibi. Le risposte di altri ragazzi di origine africana su TikTok non si sono fatte attendere, finché la moda di assaggiare il fufu ha contagiato sempre più utenti, su sempre più piattaforme social. Nel giro di un mese il fufu ha letteralmente fatto il giro del mondo e la #fufuchallenge ha fatto la sua apparizione su TikTok, YouTube e tanti altri social network. La reazione degli utenti al momento della prova fufu è spesso esilarante, con reazioni che vanno dal sincero entusiasmo al disgusto.

Che se ne parli male o bene, questo fenomeno ha certamente il merito di aver reso famoso in tutto il mondo un piatto povero tradizionale africano, abbattendo confini, pregiudizi e barriere culinarie e culturali.

Foto: FUFU food trend social_Wikipedia Commons.JPG

Foto: fufu polenta africana food trend_wikipedia commons.JPG

Foto: fufu trend challenge tiktok_Viral Tik Tok Youtube channel.jpg