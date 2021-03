Coronavirus nel mondo: Usa, Biden ordina altre 100 milioni di dosi di vaccino. Sempre più allarme in America Latina

Spread the love

Sono poco meno di 118 milioni i casi di coronavirus nel mondo da inizio epidemia e oltre 2,6 milioni i decessi totali. Il Paese con più contagi sono gli Stati uniti (29.148.354) seguiti da India (11.262.707) e Brasile (11.202.415). Usa primi anche per decessi, seguiti da Brasile e Messico.

Scoperta Usa, farmaco antivirale uccide virus

Un nuovo farmaco antivirale, il Molnupiravir, ‘uccide’ il Covid-19. Un gruppo di ricercatori americani ha scoperto che questa pillola presa due volte al giorno per cinque giorni, ha eliminato gli effetti del coronavirus dal naso e dalla faringe di 49 persone che si sono sottoposte alla terapia sperimentale. Lo riporta la rivista scientifica Medscape Medical News. Il risultato della ricerca ha portato un professore di medicina della Emory University di Atlanta, Carlos del Rio, a prevedere in futuro un impiego domestico del farmaco nel caso emergano i primi sintomi del contagio, sul tipo del Tamiful per l’influenza. I ricercatori di Emory hanno partecipato ai test, che hanno dato considerati “importanti” ma, ha aggiunto il professore, servono altre campionature fuori dall’università per arrivare a una diagnosi più completa.

Usa: Biden, altre 100 mln dosi J&J per essere pronti

“Ho ordinato la produzione di altre 100 milioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson perché dobbiamo essere pronti”. Così il presidente Joe Biden durante l’evento alla Casa Bianca con i Ceo di J&J e Merck, le due case farmaceutiche concorrenti che collaboreranno per la produzione del vaccino monodose contro il coronavirus. “Vaccinare l’America è l’unico modo per battere la pandemia”, ha avvertito Biden, sottolineando come sia “senza precedenti” la cooperazione tra due case rivali che hanno messo al primo posto “il patriottismo e la sicurezza nazionale”. “Se ne avremo a sufficienza, condivideremo le scorte di vaccini contro il coronavirus con il mondo”. Così il presidente americano, Joe Biden, annunciando di aver ordinato altre 100 milioni di dosi del vaccino monodose di Johnson & Johnson.

Aumentano casi in Sud America, in Brasile record vittime

Malgrado i progressi nelle vaccinazioni, il Sud America sta vivendo un preoccupante aumento dei casi di coronavirus. In Brasile si sta vivendo il momento peggiore della pandemia, con il sistema sanitario sull’orlo del collasso e un nuovo record giornaliero di morti registrato ieri, un numero che rischia di crescere. Il paese sudamericano ha registrato ieri 2.286 nuovi decessi un nuovo record giornaliero che segue un altro registrato martedì (1.972), che attualmente fa salire il numero dei morti a oltre 270.000 e a 11,2 milioni i contagiati. Il timore che la situazione peggiori in Brasile si rafforza se si tiene conto anche che delle 27 capitali del Paese, 25 hanno tassi di occupazione nelle Unità di Terapia Intensiva pari o superiori all’80%, secondo la Fondazione Oswaldo Cruz.

Nemmeno il Cile che questa settimana è diventato il paese più veloce al mondo a somministrare il vaccino covid-19 con una media di 1,08 dosi giornaliere ogni 100 abitanti negli ultimi sette giorni, è risparmiato dalla preoccupazione per il mutamento del virus. Le autorità hanno riferito che il tasso di positività, che corrisponde al numero di infezioni rilevate per 100 test PCR eseguiti, è salito all’11,01%, cifra che non si era registrato da giugno 2020, nel momento più angosciante della crisi sanitaria.

Anche il Paraguay è entrato in allarme rosso per l'”aumento continuo e record delle infezioni da covid-19″ nei giorni scorsi, il governo ha assicurato martedì che se la tendenza continua, il sistema sanitario pubblico potrebbe crollare. Lunedì scorso si è registrato il maggior numero di contagi in un giorno (1.817) da quando è stato rilevato il primo caso nel 2020, portando il totale a 169.860 e il numero di morti a 3.343, su una popolazione di circa 7 milioni di abitanti.

Argentina, oltre 2 milioni i positivi

L’Argentina ha registrato 7.693 nuovi casi di coronavirus con il numero totale di positivi che sale a 2.169.694, mentre i decessi sono saliti a 53.359, 107 nelle ultime 24 ore. Il numero di infezioni segna un aumento di 386 positivi in più rispetto a quelli registrati martedì, quando erano stati segnalati 7.307 positivi. Secondo il rapporto quotidiano diffuso dal ministero della Salute argentino, sono 1.961.640 i pazienti già dimessi, mentre restano ricoverate in unità di terapia intensiva 3.491 persone con diagnosi confermata di covid-19.