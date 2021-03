Spread the love











Dopo tanta attesa finalmente torna in onda Avanti un Altro: Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri prontissime per il ritorno in tv Sanno sempre come stupire Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi ormai prontissime per questa nuove ed entusiasmante edizione di Avanti un altro. Possiamo dire che il game show condotto da Paolo Bonolis è quasi un […]

L’articolo Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi, la foto in accappatoio toglie il fiato proviene da Leggilo.org.

