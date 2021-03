Che Dio ci aiuti avrà una settima stagione? 

Che Dio ci aiuti 7 stagione si farà?

In occasione della conferenza stampa per il lancio di Che Dio ci aiuti 6 il 29 dicembre 2020 già si guarda al futuro. Che Dio ci aiuti 7 stagione si farà? “Chi lo sa, chi lo sa, non lo so! Forse sì, forse no” sono le parole criptiche di Elena Sofia Ricci (alias Suor Angela) a riguardo. Specifica poi: “Non lo so veramente”.

A tal proposito l’headwriter Umberto Gnoli interviene con una parola di speranza e Elena Sofia Ricci aggiunge: “intanto vediamo di finire questa sesta che è dura. Ci mandano in onda ma noi non abbiamo finito. Mentre facciamo questa conferenza stampa [il 29 dicembre 2020, NdR] c’è chi va al doppiaggio, c’è chi monta, c’è chi fa la postproduzione e torniamo sul set a continuare a girare proprio puntate non finite. Intanto finiamo questa che se arriviamo in fondo è stato come lo sbarco in Normandia!”. La bella notizia è che la stagione 6 di Che Dio ci aiuti è giunta al termine, non senza un grande sforzo produttivo. Adesso ci chiediamo, ancor più di prima, Che Dio ci aiuti ha una settima stagione in cantiere?

Che Dio ci aiuti settima stagione, di cosa potrebbe parlare

Che Dio Ci Aiuti 6 Suor Costanza Interpretata Da Valeria Patrizi Qui In Una Scena Seduta Credits Lucia Iuorio E Rai

È la mitica Valeria Fabrizi (Suor Costanza) a dare un suggerimento per la trama dell’eventuale settima stagione di Che Dio ci aiuti nel corso dell’incontro col cast del 29 dicembre 2020: “Io vorrei avere una storia anche nella mia vita ogni tanto, qualcosa… Io avrò un passato!”

“Io vorrei un domani” continua Valeria Fabrizi, facendo tutti gli scongiuri del caso alla luce del Covid-19, “che si parlasse anche della mia vita, di quello che è stato il mio passato. Non posso essere soltanto suor Costanza se no non ho storia.”

L’headwriter Umberto Gnoli interviene così: “nella [stagione] 7 racconteremo di Suor Costanza!”. Sembra una battuta accompagnata, infatti, da una risata. Tuttavia, in qualche scherzo ci può essere un fondo di verità. Intanto Valeria Fabrizi ha espresso un suo desiderio. Durante la conferenza tutto il cast dimostra un grande affetto per l’attrice e, immaginiamo che – nel caso di un rinnovo – gli sceneggiatori possano tenere in conto la possibilità di approfondire il personaggio di Suor Costanza.

Ci sarà Che Dio ci aiuti 7? Le parole di Elena Sofia Ricci su Suor Angela

Elena Sofia Ricci si definisce “molto grata a chi mi ha voluto per questo personaggio” perché Suor Angela “mi offre la possibilità di recitare in molti registri che è quello che io amo di più nella mia carriera”. Dopo diversi impegni da attrice in tanti set, “quasi tutti hanno finalmente capito che quello che mi piace di più è cambiare e Suor Angela è tra tutti i personaggi che io ho interpretato forse quello che più di tutti cambia all’interno dello stesso progetto.” È da qui che nasce un affetto speciale per il personaggio di Suor Angela: “Lo amo particolarmente. Non riesco a liberarmi di lei, esattamente come non riescono i suoi ragazzi”.

Tra le righe possiamo leggere che ci sarà Che Dio ci aiuti 7 stagione? Ancora no. “Vediamo cosa succederà in futuro. Intanto sono molto contenta di aver fatto anche la sesta serie. Non avrei mai, mai pensato. In genere alla terza inizio proprio a scalpitare e mollo.” Non è questo il caso di Che Dio ci aiuti per Elena Sofia Ricci che ammette di amare Che Dio ci aiuti in modo particolare come progetto e come gruppo di lavoro.

Ci sembra un buon punto di partenza per sperare in un rinnovo, ma attendiamo conferme ufficiali.