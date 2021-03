Spread the love











A distanza di anni Carlo Conti svela un dettaglio rimasto nascosto fino ad ora sul suo matrimonio con la moglie Francesca Vaccaro: c’entra Antonella Clerici. Ecco che cosa è successo. In occasione dei suoi 60 anni Carlo Conti si guarda indietro e nell’intervista per “Il Corriere della Sera” il conduttore si lascia andare in una […]

L’articolo Carlo Conti, il dettaglio inedito sul suo matrimonio: di mezzo c’è Antonella Clerici proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...