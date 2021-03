Belen Rodriguez, l’ecografia della bimba: la reazione di Santiago – VIDEO

Spread the love

Belen Rodriguez aspetta una bimba e Santiago è in trepidante attesa di avere una sorellina tanto da accompagnare la mamma a fare l’ecografia

Santiago (@Instagram)

Un meraviglioso momento di unità familiare quello ripreso da Belen Rodriguez con Santiago ed Antonino. La famiglia felice è andata a fare un’ecografia di controllo – come tante nel periodo della gravidanza – pubblicando tutto sui social. Grazie alle storie di Instagram di Belen c’è anche filmata la reazione del piccolo Santiago nel vedere la sorellina sullo schermo.

“Ma è il cervello quello!” afferma dapprima stupito, mentre la dottoressa che assiste la showgirl argentina era intenta a prendere le misure del cranio della piccola Luna Maria. Nel momento in cui l’inquadratura è cambiata sul profilo della piccola in arrivo in casa Rodriguez-Spinalbese, è apparsa una manina e la reazione di Santiago ha scatenato l’ilarità del web.

Belen Rodriguez, per la prima volta si vede la bambina: la reazione di Santiago

Tra lo stupore e la perplessità, Santiago esclama: “Ma è uno scheletro?”. Belen, tra qualche risata, spiega che quello che vede a video è il profilo della sorellina ed la sua manina. Intanto che il controllo prosegue, la showgirl argentina riprende un’altra scena che fa sorridere e mostra una serenità familiare che fa ben sperare. Antonino, nuovo compagno della bella argentina, accarezza il capo a Santiago che gli chiede di avvicinarsi e gli confessa qualcosa all’orecchio.

Una scenetta che ha risposto alla domanda di tanti che, sul web, fanno sempre domande molto piccate. Tra Antonino e Santiago c’è uno splendido rapporto nonostante quest’ultimo sia molto legato al padre, Stefano.