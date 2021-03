adriano-celentano,-battuta-pesante-su-amadeus-e-fiorello-“sono-loro-che-…”

Spread the love











Il Festival di Sanremo è terminato ma le polemiche non accennano a placarsi.

I due conduttori Amadeus e Fiorello che, nonostante tutti gli sforzi che hanno fatto per garantire un prodotto allegro, fresco e ben confezionato, sono stati molto criticati, nell’ultima conferenza stampa, quella dopo l’ultima serata del Festival, si sono tolti qualche sassolino dalla scarpa e hanno detto che se loro dovevano chiedere scusa per l’orario fino al quale si è protratta ogni serata del Festival, i giornalisti dovevano chiedere scusa a loro per avere definito il Festival di Sanremo un flop, quando, a giudicare dagli ascolti, il risultato è stato egregio.

Il commento di Adriano Celentano sembra un complimento ma a molti è sembrato sarcastico

Adriano Celentano era stato invitato, nella qualità di super ospite d’onore ma ha declinato l’invito.

Dopo la fine della manifestazione ha scritto un post che, se sulle prime poteva sembrare un apprezzamento, a leggerlo bene a molti è sembrato, per lo più una presa in giro. Adriano Celentano ha scritto così: “I veri vincitori del Festival, oltre alla forza rock dei Maneskin, sono stati Amadeus e il suo irresistibile Fiorello di viaggio”.

E poi ha concluso così: “Chiunque al posto di Amadeus e Fiorello sarebbe crollato a metà strada, bravi ragazzi”.

C’è chi ha ritenuto che fossero complimenti veri e chi, al contrario, ha pensato che si sia trattato di uno sfottò bello e buono. Amadeus e Fiorello non hanno commentato in alcun modo questo post né hanno ringraziato Adriano Celentano.

Tutte le critiche mosse al Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo, si sa, attira sempre molto critiche, alcune giuste altre, forse, un po’ avventate o fatte per il solo fatto di criticare.

Quest’anno si sono superate perché, già nella fase organizzativa, c’è stato lo scontro tra chi voleva a tutti i costi il pubblico in sala e cioè Amadeus, che, pare abbia anche minacciato di lasciare sia la direzione artistica che la conduzione se non ci fosse stato e l’impossibilità di averlo perché in contrasto con le misure di sicurezza. E poi c’è stato il polverone sollevato per la conduzione del Prima Festival che è stato affidato alla moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo che, però, ha dato ampia dimostrazione di esserselo meritato. A essere criticato anche Fiorello per avere usato l’espressione “magretta” ma anche Amadeus per non aver dato spazio all’omaggio a Stefanio D’Orazio dei Pooh, recentemente scomparso.

