Valentina, figlia di Roberto Baggio: Ecco chi è e cosa fa

L’ex calciatore Roberto Baggio ha messo al mondo tre figli. Valentina è la sua primogenita, ma che cosa fa? Andiamo a scoprirlo

Roberto Baggio non ha bisogno di grandi presentazioni. Tutti conoscono infatti il talento del “divin codino”, soprannominato così in virtù della sua celebre capigliatura.

È uno dei tre calciatori italiani ad aver vinto il pallone d’oro, il riconoscimento consegnato al giocatore migliore dell’anno. Gli altri sono stati Paolo Rossi, in seguito al mondiale vinto nel 1982 e Fabio Cannavaro, anch’egli campione del mondo nel 2006.

Dopo aver esordito nelle giovanili del Vicenza, è approdato alla Fiorentina, dove ha dato modo a tutti i club principali d’Italia di mettere gli occhi su di lui. Nel corso della sua carriera ha giocato sia nel Milan, che nell’Inter, che nella Juventus.

In questi anni ha alzato diversi trofei, tra cui due campionati di Serie A, una coppa Uefa e una coppa Italia. Purtroppo non è riuscito a trionfare con la Nazionale italiana, anche se ha sfiorato l’impresa nel 1994.

Una nota curiosa è la sua conversione dal cristianesimo al buddhismo, avvenuta verso la fine degli anni ottanta.

Al termine della sua strepitosa carriera, Baggio ha tentato di intraprendere un percorso dirigenziale. Nel 2010 è stato infatti nominato Presidente del Settore tecnico della Federazione. Soltanto tre anni dopo ha lasciato tale incarico, in quanto non ha visto la realizzazione del programma da lui presentato.

Nonostante sia un personaggio di una popolarità incredibile, tanto che nel tempo gli sono state dedicate addirittura canzoni ed opere, Roberto è un uomo molto riservato. A dimostrazione di ciò, il divin codino non ha profili ufficiali sui social, cosa assai rara al giorno d’oggi.

Quel che sappiamo della sua vita privata è che si è sposato nel 1989 con Andreina Fabbi, con la quale attualmente è ancora insieme. Con lei ha avuto tre figli, Valentina, Mattia e Leonardo.

Per quel che riguarda la primogenita, sappiamo che è nata nel 1990 ed è legatissima al padre. La ragazza è una social media manager, ma ha anche un’altra passione. Così come l’ex calciatore, Valentina è una vera sportiva. Nello specifico pratica lo Yoga, tuttavia è un’amante del calcio, come vediamo in alcuni scatti sul suo profilo Instagram.

Così come i genitori è buddhista. È fiera dei valori che i genitori le hanno trasmesso e gli è riconoscente per il fatto di non essere stata battezzata, lasciandola così libera di scegliere da sola. Per concludere, non si hanno notizie riguardo la sua situazione sentimentale, lasciando presumere che sia single.