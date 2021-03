usa,-arrivano-le-nozze-su-zoom:-sposarsi-dall’altra-parte-del-mondo-per-aggirare-i-divieti

NEW YORK – Il rabbino non benedice l’Unione: e centinaia di coppie israeliane scelgono di sposarsi in Utah, via Zoom. Sì, perché nel paese medio orientale, una legge dell’era ottomana confluita nella Costituzione per volontà di David Ben-Gurion, fa sì che a governare l’istituzione del matrimonio – e dunque a concedere le licenze – sono ancora e soltanto le autorità religiose.

E questo riguarda dunque non solo gli ebrei, ma anche i cristiani e i musulmani del Paese. Il risultato, è che a centinaia di coppie gay, di fedi diverse o addirittura ritenute troppo laiche, non viene concesso di sposarsi. Finora, si aggirava il divieto convolando a nozze in paesi vicini come Cipro, la Grecia, e perfino l’India. Unioni poi riconosciute in patria come civili. Ora però, con i confini chiusi per colpa dell’epidemia di Covid-19, qualcuno ha scovato un’altra soluzione. Il matrimonio via Zoom, appunto: dall’altra parte del mondo, nel lontanissimo stato americano (e mormone) dell’Utah.

Il fatto è che nel pieno della pandemia, un anno fa, l’Utah governato dal repubblicano Spencer Cox, ha deciso di continuare a garantire le unioni concedendo licenze di matrimonio online, con tanto di celebrazione virtuale a innamorati cui non era richiesto di risiedere nello Stato e nemmeno nel Paese. Non si aspettavano certo il boom di richieste da parte di così tanti “promessi sposi” israeliani. “È stata una sorpresa” conferma infatti Burt Harvey, direttore del dipartimento delle licenze matrimoniali, al Washington Post. “Ma siamo felici di servire la causa dell’amore in qualunque sua forma”.

Peccato che non tutti la pensino così. Aryeh Deri, ministro dell’Interno israeliano e uno dei fondatori del partito ultraortodosso Shas, ha già dichiarato guerra ai giovani sposi: sta preparando infatti una proposta di legge per non riconoscere i matrimoni “virtuali” – compresi quelli celebrati via Zoom, considerati un pericoloso precedente – e ha congelato pure quelli già celebrati. Almeno 150 le coppie unitesi in questo modo, si trovano dunque in una sorta di limbo legale. Ma la voce continua a diffondersi: e con quelle le richieste di licenze all’ufficio matrimoni sul portale dello stato dell’Utah.