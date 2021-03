uomini-e-donne-vip:-zorzi-e-orlando-opinionisti?

Maria de Filippi sta lavorando al nuovo format di Mediaset Uomini e Donne Vip? E si parla di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando come opinionisti? Insomma, il vincitore del Grande Fratello Vip e la sua “fedele” amica diventeranno un po’ come la coppia Gianni Sperti e Tina Cipollari? Le indiscrezioni dicono così.

Il gossip è servito. L’edizione di Uomini e Donne vip – prima lanciata, poi smentita e poi di nuovo riconfermata – potrebbe iniziare a settembre. E ci sarebbero delle succulente indiscrezioni che riguarderebbero gli opinionisti in studio.

Voci di corridoio raccontano che questo ruolo potrebbe essere affidato alla coppia più glamour del Grande Fratello Vip: l’eclettico Tommaso Zorzi, vincitore del reality condotto da Alfonso Signorini, e dalla sua “inseparabile” Stefania Orlando. Sarà vero? Se così fosse ci sarebbe davvero da divertirsi.

Tommaso Zorzi smentisce: “Non faccio Amici. Magari”

Il vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi è già intervenuto per smentire la sua partecipazione nel ruolo di giudice ad Amici 20. Anzi, l’influencer ha ironizzato un po’ su tale indiscrezione, ricordando l’incontro virtuale con Maria De Filippi, nella Casa più spiata d’Italia.

“Magari mi avessero chiamato per fare il giudice di ‘Amici. Sono ancora in attesa di fare le fotocopie che, per carità, andrebbero sempre bene. Stagista per sempre!”.

Maria de Filippi pronta a lanciare U&D Vip?

Le indiscrezioni da parte dei bene informati e vicine alla produzione del dating show, come Cronaka 12, raccontano che la De Filippi stia lavorando alla realizzazione di questa versione “vip” di Uomini e Donne. Il nuovo programma dovrebbe prendere il via a settembre. E potrebbe avere dedicata anche una “striscia” tutti i giorni come avviene per Amici e il GF Vip. Sarà così?

Uomini e Donne vip, Zorzi e la Orlando opinionisti?

Ma il gossip non si ferma qui e, sempre CronaKa 12, rivela che proprio Tommaso Zorzi e la “sua” Stefania Orlando potrebbero essere gli opinionisti del nuovo format. Insomma il vincitore del GF Vip e la terza classificata del reality sarebbero i Gianni Sperti e Tina Cipollari dell’edizione con i personaggi famosi. Sarà vero? Se l’indiscrezione si confermasse ecco che sicuramente ci sarebbe davvero da divertirsi: Zorzi è un matador nato.