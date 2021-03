Spread the love











Tina Cipollari ancora assente negli studi Elios di Canale 5. I fan sono molto preoccupati per la sua salute e si chiedono realmente come sta. Sono ormai tre puntate che Tina Cipollari non è presente nello studio di uomini e donne. I fan, infatti, si chiedono come sta e soprattutto quando ritornerà nel programma. Su […]

L’articolo Uomini e Donne, Tina Cipollari assente per la terza puntata consecutiva proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...