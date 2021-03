una-vita,-anticipazioni-oggi-10-marzo:-l’entusiasmo-di-maite

Spread the love

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 10 marzo 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Maite ha visto i disegni di Camino, li ha apprezzati molto e ha pensato di parlare con Felicia per offrire delle lezioni alla ragazza.

Maite ha modo di ammirare i disegni di Camino e non riesce a non apprezzarne il tratto e le offre il suo aiuto.

L’artista va a parlare con Felicia e la convince che per Camino le lezioni di pittura potrebbero essere una grande opportunità.

Tutti ad Acacias sono rimasti affascinati dalla personalità di Maite, i suoi dipinti sono piaciuti molto, solo Rosina ha qualche perplessità.

José annuncia di aver ricevuto la proposta di interpretare una parte in un’opera professionale.

Bellita decide di mandare del cibo a Margarita in forma anonima tutte le settimane, ma Margarita si presenta a casa sua restituendo il pacco ricevuto, visibilmente infastidita.

La nuova attività di Marcelina crea problemi a Lolita e Felicia, che la accusano di concorrenza sleale.

Con l’aiuto di Emilio e la complicità di Cesareo, Santiago organizza una sorpresa a Marcia e le dedica una serenata.

Felipe è rimasto sconvolto nel vedere Marcia felice a festeggiare con Santiago. Neanche Genoveva è riuscita a distrarlo dal suo cupo umore. Anzi, l’Alvarez-Hermoso se l’è presa pure con la Salmeron.

Marcia sta per concedersi a suo marito, ma lui non vuole averla per gratitudine. Genoveva organizza una riunione con i vicini con l’intento di rendere pubblica la sua relazione con Felipe.

Santiago dice che a Marcia che potrà lavorare per qualche ora alla bottega di Lolita e in una lavanderia, a patto di non stancarsi troppo.

Marcia per ringraziare Santiago gli offre se stessa, il marito però non vuole che lei lo faccia solo per riconoscenza.

“Una Vita”, ideata da Aurora Guerra, stessa creatrice de “Il Segreto”, va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.