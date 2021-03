terremoto-sul-principe-carlo:-rischia-di-uscirne-distrutto

L’intervista rilasciata dai duchi di Sussex, Meghan e Harry, non ha lasciato indifferente la Corona inglese con le accuse rivolte alla Royal Family. A Buckingam Palace c’è grande fermento per smentire e commentare gli attacchi ricevuti

Royal Family

L’intervista esplosiva di Harry e Meghan Markle con Oprah Winfrey sul piccolo schermo ha generato il caos. I due Duchi di Sussex non si sono trattenuti, tanto che hanno lanciato delle forti accuse. Buckingham Palace è rimasto paralizzato dopo aver ascoltato le dichiarazioni bomba di Harry e Meghan. Un’accusa preoccupante che ha sconvolto tutti è stata quella del razzismo a corte.

LEGGI QUI>>> Harry e Meghan: l’intervista che distruggerà la royal family

Mirror fa sapere quali sono state le prime reazioni da parte dei componenti della famiglia reale. In particolare, in queste ultime ore si sta parlando del principe Carlo, di Kate Middleton e della Regina, coloro che sono stati spesso citati dalla coppia durante l’intervista.

L’intera famiglia è rattristata nell’apprendere quanto siano stati difficili gli ultimi anni per Harry e Meghan. A quasi 48 ore dalla messa in onda dell’intervista ai duchi di Sussex è arrivata l’attesa risposta della 94enne Regina Elisabetta.

“Le questioni sollevate, in particolare quelle sul razzismo, sono preoccupanti. Sebbene alcuni ricordi possano variare, vengono prese molto sul serio e saranno affrontate dalla famiglia in privato. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri della famiglia molto amati” si legge in una nota di Buckingham Palace. Una risposta ponderata – che punta ad abbassare i toni e soprattutto a lavare gli eventuali panni sporchi in casa – sulla quale la regina avrebbe ragionato a lungo, dopo una serie di ‘riunioni di crisi’ avute con il principe Carlo e il principe William.

Secondo quanto riferito dalla stampa britannica, ieri sera la monarca si era rifiutata di firmare un comunicato preparatole dai funzionari di Buckingham Palace, preferendo prendersi più tempo per valutare la vicenda.

La reazione del principe Carlo

Il principe di Galles, padre di William e Harry, è stato beccato dai giornalisti. Apparso in pubblico e ha subito ricevuto varie domande. In particolare, uno dei presenti ha chiesto al 72enne cosa ne pensa dell’intervista, seguita in UK da oltre 11 milioni di telespettatori e negli Stati Uniti da 17 milioni.

Pare che il principe Carlo abbia preferito non rispondere alla domanda del giornalista, fuori da un centro di vaccinazione contro il Coronavirus. Di fronte a Oprah Winfrey, Harry ha fatto sapere al pubblico che suo padre ha da tempo smesso di rispondere alle sue chiamate.



Secondo il racconto dei giornalisti, Carlo non ha risposto a questa accusa. Si sarebbe voltato per guardare il giornalista, continuando a camminare ridendo. Infatti, pare che il figlio di Elisabetta II se ne sia andato facendo “una risatina nervosa“.

LEGGI QUI>>> Regina Elisabetta in crisi economica, mette oggetti in vendita: Ecco quali

LEGGI QUI>>> Il principe Filippo e la dichiarazione: “Vorrei rinascere virus”

… e William e Kate?

In queste ultime ore si sta parlando anche di Kate Middleton e William, tornati a Londra proprio oggi. La Duchessa di Cambridge è stata fotografata in auto e il suo viso, secondo i portali inglesi, ha fatto notare tensione e grande preoccupazione.

Non è arrivata comunque una risposta ufficiale da parte di Kate e William alle dichiarazioni dei Sussex. E mentre Harry spera di poter recuperare il rapporto con il fratello, Meghan ha parlato del momento buio vissuto prima delle nozze a causa di un problema con la Middleton.