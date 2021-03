temptation-island:-“mamma,-sei-tu?”-il-libro-di-aurora-betti

Aurora Betti è una delle prime concorrenti di Temptation Island; dopo aver partecipato con il suo ex Gianmarco Valenza, oggi è sposata con il calciatore Simone Agresti, dal quale ha avuto un figlio. Dopo la partecipazione al reality. Aurora ha deciso di raccontare la sua storia in un libro, soprattutto sulla ricerca della madre biologica tramite Facebook.

Aurora Betti è una concorrente di Temptation Island 2, insieme al suo ex ragazzo Gianmarco Valenza; dopo la partecipazione al reality, Aurora intraprese un periodo di ricognizione sulle sue origini biologiche e "spiriturali".

Dopo essersi sposata con il calciatore Simone Agresti e aver avuto un figlio da lui, Diego, Aurora progetta un futuro diverso, addirittura vorrebbe avere un altro figlio; ma non adesso. Di recente si è raccontata alla redazione di sologossip.it, parlando della sua esperienza personale nel ricercare la madre biologica.

"Da piccolina pensavo di essere speciale, perché avevo due mamme; poi crescendo è diventata per me una diversità".

La vita di Aurora è cambiata considerevolmente dopo la sua partecipazione a Temptation Island; subito dopo la rottura con il suo ex, la ragazza, con una storia di adozione alle spalle, iniziò a cercare sua madre biologica.

Dopo varie ricerche, scrisse ad una donna, presunta madre “di sangue”, tramite Facebook; un semplice “Sei tu?”, la donna senza che Aurora avesse detto altro rispose “Non sono io tua madre”, tradendosi da sola.

Iniziò così il rapporto tra madre biologica e figlia, scoprendo di avere addirittura una sorellastra:

“Ci siamo sentite telefonicamente e e mi ha detto di aver avuto una figlia con un altro uomo. Lei non l’ho mai incontrata“ Mentre con la sorellastra pare aver instaurato un rapporto civile :“Ci sentiamo, ma non sempre. Appena si sistema tutto, però, vorrei incontrarla di nuovo“.

“Mamma, sei tu?” il primo libro di Aurora Betti

Una storia così è degna di essere racconta e condivisa, cosa che Aurora ha deciso di fare attraverso un libro; edito da Caro Diario editore, in collaborazione con il giornalista Gabriele Parpiglia, “Mamma, sei tu?” è adesso in libreria.

Quando esperienze come queste diventano di dominio pubblico è un passo in avanti verso l’abbattimento delle barriere sociali; un passo in avanti verso la concezione dell‘amore genitoriale non vincolato a legami di sangue, ma ad impegno e amore.

Facebook, i social media, demonizzati da tutti, ma il collante invisibile che riunisce famiglie e sta tenendo in piedi, nel male e nel bene, una società che da un anno non ha nessuno specchio sulla realtà.

Come dichiarato dalla stessa autrice:

“Adesso che sono diventata mamma ho capito che i genitori sono quelli che ti crescono“

E non c’è cosa più vera di questa. Il libro di Aurora Betti è disponibile anche su Amazon.