portare-il-cielo-messicano-(e-la-vegetazione-tropicale)-dentro-ogni-stanza

Il quartiere di Polanco è la Beverly Hills di Città del Messico. Nato negli anni ’20 come lottizzazione di un terreno agricolo adiacente al grande parco di Chapultepec, ha avuto da subito una vocazione cosmopolita. E oggi è una delle zone col maggior potere d’attrazione immobiliare di tutta l’America Latina. Qui si trova Tennyson 205 (il nome corrisponde all’indirizzo), progetto di Rick Joy, architetto con studio a Tucson, Arizona. È un monolite in cemento sfaccettato, il cui fronte su strada è interrotto da grandi finestre. Circondato da edifici sugli altri tre lati, questo volume è attraversato da tre cavedi ricchi di vegetazione – ci sono vasche a terra, cassette a parete disposte lungo tutta l’altezza e vasi appesi a lunghe funi – che danno luce ai cinque livelli dell’edificio. «Era una promessa che avevo fatto ai committenti ma anche a me stesso: portare il cielo e il verde in ogni stanza», dice l’architetto. «Per me era importante. Ho imparato molto presto nella mia vita che la natura è il lusso più puro, più vero che possiamo concederci. Volevo riuscire a chiudere fuori dalla porta i rumori e gli odori della città. Ma non l’aria e la luce. Così ho immaginato questo edificio come se avesse un canyon al suo interno, pieno di piante».

Il patio al livello inferiore della penthouse. Foto di Joe Fletcher.L’edificio è diviso in due grandi appartamenti, entrambi su due livelli. Il protagonista di queste pagine è quello che occupa il quarto e il quinto, i più alti: in basso si trovano tre suite per le camere da letto, mentre l’ultimo piano (con terrazza) ospita la zona giorno che si affaccia sulle chiome degli alberi di jacaranda e sulla vicina chiesa di San Agustín, monumentale architettura anni ’50. «Vista da qui, Città del Messico ha un aspetto completamente diverso. Si vedono quasi solo migliaia di alberi, la chiesa, le montagne in lontananza», racconta Joy. Gli interni, come la facciata, sono in cemento con pavimenti in quercia (utilizzata anche per pannelli sospesi a soffitto). «Il cemento viene considerato un materiale “brutale” ma in realtà ha una sua innata delicatezza. Più del gesso o dello stucco», prosegue. «In questo progetto lo abbiamo gettato in casseforme di assi di legno segato grossolanamente e in altezze diverse, che poi abbiamo usato in modo irregolare. Questo ha aggiunto texture e ha lasciato nella materia una miriade di fibre di legno, che la rendono morbida ed elegante». In cantiere, il rapporto con le maestranze è stato fondamentale per raggiungere un risultato così sofisticato.

Joy ha curato anche gli interni, e il lighting design è stato seguito da sua moglie, a capo dello studio Concept Lighting Lab. Nella decorazione è stato scelto di dare spazio alla scena creativa messicana. Molti dei dettagli, come il corrimano in bronzo della scala che unisce i due livelli, e dei complementi d’arredo sono stati realizzati su disegno da progettisti e artigiani locali; una larga parte dei mobili – dalle poltrone del living al letto della master bedroom – sono del brand Atra Form, guidato dal designer svedese-messicano Alexander Díaz Andersson; molti ambienti sono decorati con i pannelli minimali in foglia d’oro dell’atelier Fervor.

La master bedroom. Foto di Joe Fletcher.

In tutto il progetto c’è un gioco di rimandi continuo con la cultura messicana: le finestre a riquadri (come quelle della casa-studio di Diego Rivera), il travertino utilizzato nei bagni, l’uso di opere d’arte che dando ritmo allo spazio diventano quasi elementi architettonici. Ed è proprio il ritmo – pieno/vuoto, luce/ombra – una chiave di lettura possibile per questo progetto: del resto Rick Joy ha un passato da percussionista. «In realtà non so se questo abbia relazione col mio modo di lavorare», conclude. «Però è vero che essere alle percussioni ti dà il controllo dell’atmosfera del brano che stai suonando, che si tratti di una sinfonia o degli Earth, Wind & Fire. Anche con le mie architetture cerco di creare atmosfere. Penso alla storia che voglio raccontare. Individuo una musica, e il mio lavoro è scriverne le parole».

Ritrova l’articolo con le foto di Joe Fletcher a pagina 114 di AD Italia, numero di marzo 2021.

Per abbonarti ad AD, clicca qui