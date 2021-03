penne-lisce:-tante-ricette-per-una-pasta-incompresa

Penne lisce: i migliori sughi per realizzare grandi ricette con un un formato da non dimenticare

Le penne lisce sono solitamente meno richieste delle rigate. Ma perché le usiamo così poco? Spinti dalla voglia di raccogliere più sugo possibile, solitamente ci affidiamo alle care vecchie penne rigate, dimenticandoci che sono ottime per preparare alcuni piatti. Ecco alcuni sughi perfetti per condire le penne lisce!

Penne lisce zucchine e gamberetti

Uno dei sughi classici che ci fanno innamorare delle penne lisce, è a base di zucchine e gamberetti. Per rispettare la consistenza di tutti gli ingredienti, vi consigliamo di dividere le zucchine crude in due parti: una verrà cotta al vapore e frullata con olio extravergine d’oliva e pepe per condire le penne, l’altra spadellata per un paio di minuti per mantenere la croccantezza. Per evitare che i gamberi diventino gommosi, consigliamo di farli saltare per un minuto scarso con le zucchine spadellate e servire il tutto con una macinata di pepe nero.

Penne lisce al sugo

A noi questa ricetta piace tantissimo perché ci ricorda i piatti classici delle mamme negli anni ’80. Per renderlo ancora più buono, consigliamo di preparare un sughetto leggero con uno spicchio d’aglio, pomodorini con la buccia, olio extravergine d’oliva e sale. Se amate i sapori decisi, completate con un po’ di ricotta salata grattugiata.

Penne mantecate con i carciofi.

Penne lisce al ragù bianco

Se il ragù rosso si accompagna tradizionalmente a formati rigati, le penne lisce hanno una chance con il ragù bianco. Si può preparare a base di manzo, maiale, salsiccia, coniglio… Per far sì che gli ingredienti siano bene amalgamati, vi consigliamo di partire dal classico soffritto, procedere con la cottura della carne, sfumare con vino bianco e seguire la cottura monitorando la presenza dei succhi nella pentola. Per far sì che non si asciughi troppo, vi consigliamo di prevedere a parte un brodo bollente o del latte. Per un risultato ancora più ricco, usate della panna fresca.