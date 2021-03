Spread the love











Maria Monsè risponde alle accuse ricevute da Selvaggia Lucarelli e dice la sua in un’intervista a Il Messaggero Non si placano le polemiche attorno a Maria Monsè e lo scatto hot che ha deciso di fare e pubblicare sui social insieme alla figlia minorenne Perla. I social infatti non hanno perso tempo a giudicarla e criticarla. […]

L’articolo Maria Monsè risponde alle critiche per le foto seminuda insieme alla figlia: “Posso permettermelo” proviene da Leggilo.org.

