“L’IVERMECTINA PUÒ ESSERE UTILIZZATA ANCHE CONTRO I POSTUMI DEL COVID” – Pietro Luigi Garavelli

10-03-2021 Si tratta di un vecchio antiparassitario utilizzato abitualmente nel trattamento della scabbia. Da diversi mesi è impiegato soprattutto in Sud America nel trattamento del Covid-19.

“Ha due caratteristiche principali”, spiega a Byoblu24 il professore Pietro Luigi Garavelli, primario di malattie infettive presso l’ospedale Maggiore della Carità di Novara. “Da un lato riveste il virus Sars Cov-2 impedendo l’attracco e la penetrazione nelle cellule ospiti, dall’altro attenua la cascata citochina, responsabile dei grandi danni”.

“L’altro grande vantaggio”, prosegue il professore, “è che l’Ivermectina è utilizzabile nella profilassi farmacologica, sempre più utile man mano che i vaccini stanno perdendo di efficacia a causa della mutazione del virus”.



Secondo Garavelli il farmaco antiparassitario può essere utilizzato sia nella terapia dei pazienti iniziali acuti sia in quelli in fase avanzata di malattia. “Si rivela inoltre preziosa anche nel curare le manifestazioni croniche della malattia che riguardano circa il 30% dei pazienti, il cosiddetto long covid o covid cronico, in cui i pazienti si trascinano a lungo diversi sintomi come febbricola e difficoltà respiratorie”.

Anche in Italia sono in corso diversi studi per valutarne l’efficacia.



“Covid-19 va affrontato in modo pragmatico, senza paura e senza rinchiudersi in casa” è la conclusione del professor Garavelli.

