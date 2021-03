Le novità beauty di marzo che arredano il bagno

Sapreste dire dove vi trovate, oggi, nel mondo? È una delle tante domande che si è posto Ben Gorham, fondatore di Byredo, per la creazione della sua ultima fatica olfattiva Mixed Emotions. Emozioni variegate, appunto, come quelle che ci troviamo a vivere in questo periodo strano che da un anno ha completamente capovolto il nostro stile di vita. Gorham lo fa in grande, ingaggiando il regista Fenn O’Meally, che ha riflettuto, nel cortometraggio In Tall Are The Roots, della sottile linea tra luce e oscurità. Il profumo è uno schizzo olfattivo alla InsideOut, dove gioia e tristezza, rabbia ed euforia, vengono tutti a galla e, come per un profumo, sfumano in momenti diversi, in base alla persona che lo interpreta.

Il manifesto del cortometraggio In Tall Are The Roots by Byredo.

Il mese di marzo, lato novità beauty, sarà proprio un mese di svolta, non solo nella ricerca della luminosità, ma anche nelle formulazioni presentate. Un mix calibrato di colori confortanti, di skincare radiosi e di sillage ottimisti. Vale per la novità in casa Gucci – le nuove matite per labbra e gli eyeliner che rappresentano un’ulteriore possibilità per creare, sperimentare ed esprimere la propria personalità – e la nuova palette di Yves Saint Laurent Beauté, dall’intenso pay-off di colori che trasporta tra mondi incantati e festival psichedelici. O ancora complessi esclusivi, come il Platinum Rare Haute-Rejuvenation Protocol di La Prairie, l’Orchid Noble Light Technology di Guerlain e l’estratto di Jagua di Davines.

Queste e altre le novità di marzo, da sfogliare ed esibire in bagno. L’incarnato sarà radioso, i capelli lucenti e la pelle dal profumo personalizzato.

Tra le novità Gucci anche Poudre De Beauté Mat Naturel. Courtesy of Gucci. Fotografia di Martin Parr, direzione creativa di Christopher Simmonds.

