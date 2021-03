La villa disegnata dall’architetto delle star è ora in vendita

Si chiama Wallace Neff e disegnò la prima villa appartenente a una coppia d’oro di Hollywood: Pickfair House, appartenuta a Mary Pickford e Douglas Fairbanks, i “Brangelina” degli anni ’20. Neff progettò case che furono acquistate da Charlie Chaplin, Darryl Zanuck, Bob Newhart, Madonna e Diane Keaton, guadagnandosi il titolo di “inventore dello stile architettonico californiano”.

Ph. Juwan Li

Straus House fu una delle sue ultime creazioni: fu costruita negli anni ’70 per l’erede dei grandi magazzini Macy’s, Robert Straus, ed è ora in vendita dopo essere stata restaurata, ampliata e modernizzata. Come riporta il sito Top TenRealEstateDeals.com, la villa era stata valutata per 32,75 milioni di dollari nel 2017, ma l’agenzia non ha ancora reso noto il suo prezzo attuale.

Ph. Juwan Li

Straus House si trova nella piccola comunità di Hope Ranch, a Montecito, Santa Barbara. Dietro i cancelli in ferro battuto che si aprono sul cortile, la casa in stile hacienda si estende per 14.000 piedi quadrati in una pianta ad “H” su un unico piano, con un’ampia vista sull’oceano. All’interno della villa ci sono cinque camere da letto e cinque bagni divisi tra le due ali, una cucina professionale completamente rinnovata, una sala da pranzo con vista sull’oceano, un cinema, una cantina e una taverna con camino.

Ph. Juwan Li

Il signor Strauss aveva vissuto in una villa a Bel Air progettata da Neff negli anni ’20 e aveva talmente apprezzato il lavoro dell’architetto che decise di assumerlo anche per disegnare la sua seconda casa a Montecito. Quasi 50 anni dopo, l’attuale proprietario ha lavorato a stretto contatto con il comitato storico di Santa Barbara su tutti gli aspetti necessari per conservare il design originale e l’ispirazione del lavoro di Neff, creando contemporaneamente una tenuta di comfort e lusso.