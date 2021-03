la-stagione-(bella)-del-carciofo,-interpretata-da-stefano-sforza

È tempo di carciofi, quelli primaverili. Perfetti per le preparazioni più diverse, tanto che uno dei cuochi emergenti nel panorama nazionale quale Stefano Sforza gli ha dedicato un intero menu. Sforza, classe 1986, dopo importanti esperienze, è diventato l’executive chef di Opera Ingegno e Creatività, il ristorante aperto a Torino lo scorso anno dalla famiglia Cometto. Ha una grande passione per le verdure, giocando con le cotture e le consistenze, e dopo aver rivolto la propria attenzione al pomodoro e al cavolfiore, ecco dedicarsi al carciofo con questa nuova degustazione che si affianca a quello “Opera” dove lo chef diverte (e si diverte) con otto portate di grande personalità, di visione comunque italiana.

La scelta corretta

Perché il carciofo? «È una verdura di stagione e perché in Italia ne abbiamo un’importante produzione, concentrata in particolare fra Sicilia, Sardegna e Puglia. Come è stato per i due precedenti menu, anche in questo caso abbiamo voluto esplorare l’ingrediente nelle diverse sfaccettature della sua biodiversità, utilizzandone anche le parti normalmente scartate», spiega Sforza. «Da qui la scelta di proporlo in tre tipologie differenti: il carciofino, che serviamo in carpione nel primo antipasto; la mammola romana, che cuciniamo alla brace nel secondo antipasto; il carciofo sardo spinato, utilizzato nel secondo piatto con pompelmo e liquirizia. Negli altri piatti, il primo e il dessert, ci sono rispettivamente il brodo ottenuto con gli scarti di tutte e tre le varietà e il solo gambo della mammola. È importante ovviamente sceglierlo bene: bisogna selezionare solo quelli con il gambo, voluminosi e di colore verde scuro. Devono essere di consistenza legnosa e senza eccessive macchie nere, poiché potrebbero avere patito il freddo e di conseguenza avere difetti organolettici».

Crudo e cotto

È evidente lo sforzo dello chef di utilizzare il prodotto in ogni elemento. «L’errore più grande che si fa con il carciofo, di solito, è quello di produrre un eccessivo scarto. Dei gambi, molto più gustosi del fiore, si può utilizzare la parte interna tagliata a brunoise per risotti e ripieni di pasta fresca e la parte esterna, più dura e filamentosa, per ottenere un brodo, insieme alle foglie esterne», sottolinea lo chef. «Nonostante non ci sia una grande usanza nel consumarlo come tale, il carciofo è anche buono crudo, tagliato sottilissimo o cucinato velocemente in padella. In questo modo mantiene più intatto il sapore». Sforza ci ha regalato una ricetta d’autore del suo degustazione. Come un Carciofo ripieno

Ingredienti per 4 persone

Per il ripieno



100 g pomodori secchi



100 g parmigiano 32 mesi



15 g capperi dissalati



20 g mollica di pane



15 foglie di prezzemolo



un limone non trattato



un uovo

Idratare i pomodori secchi in un litro di acqua. Ammollare la mollica di pane fino a che non diventa completamente inumidita. Lavare le foglie di prezzemolo. Passati 20 minuti dall’ammollo, scolare i pomodori secchi, strizzarli e tritarli al coltello insieme alle foglie di prezzemolo e ai capperi dissalati. Strizzare il pane, tritarlo al coltello e aggiungerlo al composto di pomodori secchi, capperi e prezzemolo insieme al parmigiano grattugiato e all’uovo. Mescolare e aggiungere la scorza del limone. Aggiustare di sale, pepe e olio extravergine d’oliva. Conservare in frigorifero per almeno 2 ore.

Per la pasta



425 g farina 00



2 uova allevate a terra



100 g prezzemolo



3 g sale fino

Lavare il prezzemolo. Sfogliarlo mantenendone i gambi da parte. Sbollentare le foglie in acqua salata. Raffreddare in acqua e ghiaccio. Strizzare, frullare e setacciare. Fare una fontana con la farina su un piano da lavoro. Aggiungere al centro le uova, il sale e le foglie di prezzemolo setacciate. Impastare a mano fino a ottenere un impasto omogeneo. Coprire con pellicola e far riposare almeno due ore in frigorifero.

Per il brodo



Ricavare le foglie esterne e la parte esterna del gambo di due carciofi tenendo da parte i cuori per un’altra ricetta. Inserire le parti ottenute in una pentola con due litri di acqua. Cuocere per un’ora in forno a 140° C oppure sul gas, evitando però che arrivi a bollore. Se dopo l’ora il brodo dovesse risultare amaro, eliminare l’acqua, aggiungerne altri 2 litri e far cuocere per un’altra ora. Filtrare il contenuto per ricavare il solo brodo. Aggiustare con un pizzico di sale e tenere in caldo.

Per la brunoise



Tagliare la parte interna del gambo dei carciofi, utilizzati per il brodo, a dadini. Rosolare in padella molto velocemente – deve mantenere una certa croccantezza – con un filo d’olio, sale e pepe.

Per la finitura



Stendere la pasta, disporre il ripieno con l’aiuto di un sac à poche. Coprire con un altro strato di pasta e formare dei piccoli bottoni di diametro di 1 cm con un coppapasta. Far riposare almeno 30 minuti. Portare a bollore il brodo di carciofi e cuocere i ravioli per 2 minuti. Disporre la brunoise alla base del piatto, adagiare i ravioli precedentemente scolati e servire con brodo caldo. Terminare con un filo di olio extravergine d’oliva.