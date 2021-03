La coppia quasi perfetta: il partner ideale è questione di genetica

Dal 12 marzo su Netflix, la serie fantasociale britannica che piacerà ai fan di Black Mirror: basta il dna a determinare la persona giusta per noi?



In quanti, a un certo punto della propria vita, hanno realizzato che flirtare non era più divertente e si sono dati da fare per cercare un compagno fisso? La coppia quasi perfetta, serie di Netflix britannica al debutto sulla piattaforma il 12 marzo, ipotizza che in un futuro molto prossimo un’analisi del dna restituisca il “match” perfetto: la propria, inequivocabile, anima gemella. L’argomento della ricerca scientifica del partner è piuttosto battuto dalla serialità recente – basti pensare alla francese Osmosis, all’americana Soulmates o all’episodio della britannica Black Mirror Hang the Dj – puntualmente basata sull’opinabile infallibilità di un sistema tecnologicamente all’avanguardia teoricamente affidabile ma destinato a rivelarsi fallace, perché la natura umana è più sfuggente di qualsiasi altra. O almeno così credono i romantici, di cui non fa parte Rebecca, genetista inglese bella, ambiziosa e povera in canna che con il collega James fonda “The One”, una sorta di Tinder genetico che individua il compagno di chiunque (nel caso anche questi abbia aderito al programma).

The One, adattamento televisivo del romanzo La coppia quasi perfetta (Newton Compton) di John Marrs, è per lo più incentrata sul personaggio enigmatico e controverso di Rebecca, scienziata con un invidiabile senso del marketing che si è trasformata nella testimonial ideale della propria azienda: bella, colta, esigente, ha trovato l’amore sottoponendosi alla sua stessa scoperta. Rebecca è anche la prima indiziata nel caso di omicidio che segue il ritrovamento, nelle acque del Tamigi, del suo coinquilino scomparso un anno prima. Le indagini – condotte dall’inarrestabile ispettrice di polizia Kate (Zoë Tapper vista in Nightflyers, Mr Selfridge, Hex, Demons, Disperatamente romantici...) – la versione umana di un mastino aggrappato alle caviglie – costituiscono buona parte della narrazione; è il difetto maggiore di La coppia quasi perfetta, perché il colpevole e il movente sono scontati e prevedibili e scippano tempo prezioso agli altri intrecci.

La linea narrativa da thriller poliziesco è avviluppata a quella più riuscita e coinvolgente che indaga la personalità del personaggio dell’affascinante e manipolatrice Rebecca, quintessenza di un personaggio archetipico della tv britannica contemporanea: la donna di successo intelligente, calcolatrice, spietata, il cui unico punto debole è l’amore. La si è vista in Bodyguard, in Killing Eve e in numerose altre produzioni, rese più intriganti da una protagonista che può passare per la stronza – la “bitch” – mentre è semplicemente la versione femminile di tante figure maschili etichettati come “abili”, scaltri, vincenti (pensate ad Axel di Billions). Sempre legata al personaggio di Rebecca, sorta di Lady Macbeth scevra dai sensi di colpa, è la linea narrativa più notevole, quella che esamina la validità, l’efficacia e le conseguenze della sua scoperta.

Per molti la ricerca di un partner compatibile corrisponde a un’affannosa ricerca, proporzionale al senso di senso di solitudine, al bisogno di affetto e al desiderio sessuale, tanto da giustificare la scelta di affidarsi totalmente a un’agenzia che lo faccia per noi. Black Mirror ci ricorda che gli sceneggiatori inglesi sono tra i migliori autori di fantascienza – specialmente sociale – in circolazione, e Howard Overman (già creatore del supereroistico Misfits, dei surreale Dirk Gently e Future Man e del recente adattamento di La guerra dei mondi) ha dimostrato di farne parte: La coppia quasi perfetta ha la sua ragione di esistere – e di essere vista – proprio in virtù della sua suggestiva analisi degli effetti che una scoperta come quella di Rebecca può avere sulla società.

Il titolo italiano è spoiler, perché insinua sistematicamente il dubbio sulla validità del sistema messo a punto da Rebecca (Hannah Ware, Boss) e da James (Dimitri Leonidas, Riviera). La coppia quasi perfetta, in effetti, mette in discussione questa prospettiva e fa le domande giuste: è possibile che le esperienze e il contesto sociale non contino nulla nella determinazione del partner compatibile? Esiste una sola anima gemella o più? Cosa succede quando più persone hanno lo stesso patrimonio genetico? Qual è il destino di quelle coppie già consolidate che scoprono di non essere il reciproco “match”? Rebecca, sinceramente innamorata del proprio match, crede fermamente nella bontà della sua scoperta: si considera un messia, venuto per portare all’umanità la felicità. Eppure i clienti che aderiscono al programma sono, in alcuni casi, persone già accoppiate ma disposte a gettare tutto all’aria per sperimentare l’amore perfetto. Una società scossa da separazioni e divorzi, da partner abbandonati, da figli traumatizzati può trasformarsi in una crisi mondiale, in un terremoto sociale che mina la stabilità dei governi.

The One ventila questa possibilità ma Overman la liquida frettolosamente optando per l’analisi più emotiva, più efficace e “in piccolo” di due coppie emblematiche: quella, in nuce, della detective Kate con il suo match appena conosciuto, la spagnola Sophia, e quella di Mark e Hannah, un giornalista per nulla interessato ad affidarsi a The One e la sua compagna, ossessionata dalla prospettiva che lui possa imbattersi nel suo vero amore. Sono loro la parte più preziosa della serie, la risposta di Overman alla domanda “davvero il dna è responsabile della scelta dell’anima gemella o è il libero arbitrio ad avere l’ultima parola?“: la risposta naturalmente non la riveliamo, ma vi darà da riflettere.