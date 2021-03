isola-dei-famosi:-intervista-esclusiva-ad-angela-melillo

In attesa che il 15 marzo abbia inizio la nuova edizione dell’Isola Dei Famosi, abbiamo intervistato Angela Melillo, una delle concorrenti più attese del reality condotto dalla bellissima Ilary Blasi,

Showgirl, ballerina, ma anche attrice, Angela Melillo è uno dei volti più amati della tv.

La sua carriera è iniziata molto tempo fa e sin dalla sua prima apparizione nel programma “Cocco” nel 1989, la bella romana non ha fatto altro che collezionare successi: da “Scherzi a parte” a “Rose Rosse”, passando per “Domenica in” e per alcuni ruoli in famose fiction e pellicole televisive e cinematografiche.

A breve la spumeggiante ballerina comincerà una nuova avventura in Honduras, dove si metterà in gioco nella 14esima edizione de “L’Isola dei Famosi“.

Ciao Angela, manca pochissimo: emozionata?

“Ciao!! L’emozione è alla base delle nuove esperienze, per cui, sì, sono emozionata e non vedo l’ora di tuffarmi letteralmente in questa avventura”.

L’Isola dei Famosi è un reality incredibile: come hai reagito quando ti hanno chiesto di partecipare? Hai accettato subito o hai avuto qualche dubbio iniziale?

“Diciamo che tra tutti i reality l’isola credo sia tra le esperienze più faticose perché, riso a parte, il resto devi procacciartelo da solo. Mettici pure le prove settimanali, le zanzare, dormire per terra e il gioco è fatto! Ho avuto qualche reticenza, lo ammetto, ma adesso sono davvero entrata nel mood“.

Qual è la cosa che più ti spaventa di questa esperienza: prove fisiche, fame o stress?

“Forse di più lo stress legato agli umori generali del gruppo, influenzabili per motivi personali o che possono scaturire dalla fame e dalle sconfitte nelle prove. La vera sfida è rimanere calmi e mantenere la lucidità il più a lungo possibile”.

E la mancanza dei tuoi affetti? Come gestirai la lontananza da tua figlia, dal tuo compagno e dal tuo amato cagnolino?

“Diciamo che mancheranno più loro a me. Saranno tutti tranquilli per un po’. Scherzo!!



In passato hai già vissuto un’esperienza simile: sei stata una della partecipanti, e poi anche la vincitrice, de “La Talpa”. Pensi che il tuo percorso in quel reality ti aiuterà anche all’Isola?

“Stiamo parlando di due reality nettamente opposti, dove l’approccio interpersonale si fonda su esperienze diverse. Sono trascorsi parecchi anni dalla partecipazione a La Talpa e quella ragazza adesso è una donna, con una maturità e un approccio alla vita completamente diverso. Spero di riuscire a trasmetterlo a casa”.

Mia ormai ha quasi 13 anni. Come ha reagito alla tua partecipazione all’Isola?

“Mia è la mia fan numero uno e io la sua! Mi ha dato proprio lei la forza di partecipare all’Isola, dicendomi che avrei avuto l’opportunità di vivermi quest’esperienza a pieno, senza dovermi preoccupare di lasciarla per qualche tempo (in ottime mani)”.

C’è qualcuno che già conosci tra i naufraghi di questa edizione, magari qualcuno con cui in passato hai avuto qualche attrito?

“Sì, conosco alcuni naufraghi. Devo dire che ho sempre avuto buoni rapporti con tutti. È ovvio che con alcuni si stringono amicizie destinate a durare nel tempo, mentre con altri ci si incontra sporadicamente in qualche salotto romano. Attriti? Che io sappia no!”

La tua carriera è cominciata molti anni fa come ballerina, ma poi hai preso parte anche a moltissimi programmi tv, fiction e film. Qual è l’esperienza più bella che ricordi?

“Come dite voi, in molti anni di carriera sono molto le gioie vissute e le persone che mi hanno davvero lasciato il segno, ognuna a suo modo. Posso dirvi che tra le esperienze belle che ricordo c’è la recitazione in “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa”: letteralmente un tuffo nei fasti del passato con abiti dell’epoca e modi gentili ormai desueti”.

Durante la tua permanenza in Honduras tutti i post e le stories del tuo profilo social saranno caratterizzati dall’hashtag #iconblondie ma anche da quello #biondasempresvampitamai. In questo modo vuoi cercare di spazzare via il luogo comune per cui le bionde sono un po’ meno intelligenti delle altre donne. Nella tua carriera hai dovuto fare i conti con molti pregiudizi di questo tipo?

“Vi rispondo soprattutto da donna, perché, a prescindere dal colore dei capelli, i pregiudizi in questo lavoro sono alla base del vivere quotidiano. Purtroppo la società di oggi resta ancora piuttosto patriarcale e a tratti maschilista, bisogna quindi sgomitare il doppio per avere quello che normalmente ci spetta di diritto. Sono stata anche fortunata, perché ho incontrato persone che hanno sempre riconosciuto la mia intelligenza e l’hanno posta alla base del nostro rapporto, sia esso di amicizia o d’amore”.

Che cosa consiglieresti a coloro che sognano di intraprendere una carriera come la tua, anche partendo proprio dalla danza?

“Che non bisogna mirare alla fama o alla notorietà, ma all’impegno e alla fatica quotidiana per ciò che si ama davvero: se perseveri con costanza tutto il resto viene da sé”.

Cosa faresti se vincessi l’Isola Dei Famosi? Ti piacerebbe tornare in tv, magari con un programma tutto tuo?

“Certamente mi farebbe piacere vincere, ma vado all’isola prima di tutto per sfidare me stessa.



Sono sempre aperta a nuove sfide e un programma sarebbe il miglior modo per misurarmi dopo una lunga carriera e anni di sacrifici”.

E invece in futuro cosa sogni di fare?

“Questa è una domanda difficile, specialmente in questo periodo storico piuttosto incerto. Adesso cambiano tutte le prospettive e continuare a fare ciò che amo, danzare e recitare, è già un dono”.

E allora in bocca al lupo Angela per questa nuova esperienza… E magari ricordarti di noi quando sei sull’Isola, noi ti seguiremo!