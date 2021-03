io-amo-il-teatro,-sabato-27-per-la-giornata-mondiale-del-teatro.

Spread the love

Il TEATRO ci manca, ci manca davvero tanto.



Per la GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO ci è sembrato doveroso organizzare qualcosa di speciale:



27 marzo 2021 – Maxi SHOW on line dedicato alla Giornata Mondiale del Teatro



“Io AMO il Teatro” è un evento aperto a tutti, senza distinzioni di razza, idee religiose o politiche.

Sarà un grande evento virtuale creato da chi ama andare in scena su un palcoscenico per cercare di promuovere il valore culturale del Teatro.

Lo Show si svolgerà unicamente ON LINE e verranno portate in scena esibizioni di giovani talenti emergenti di tutta Italia.

INVIA IL TUO VIDEO!



Potrà partecipare ogni tipo di artista emergente:



danzatori, cantanti, musicisti, attori, performers, acrobati ed altro ancora.

Le esibizioni proposte saranno assoli, in coppia e in gruppo.

Oltre alle esibizioni inviate, saranno presenti anche dei contenuti extra fatte di testimonianze, interviste ed esibizioni di grandi Artisti già affermati.

#IoAMOilTeatro NON è una competizione

MA vuole offrire importanti OPPORTUNITÀ artistiche



grazie alle prestigiose Borse di Studio offerte dai propri Partner.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi attraverso il sito ufficiale http://www.ioamoilteatro.it

L’evento sarà visibile GRATUITAMENTE in streaming in rete e attraverso canali TV nostri partner presenti in tutta Italia.

GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO



Ricorrenza ancora più sentita visto il difficile periodo che stiamo vivendo.



Istituita a Vienna nel 1961 dall’International Theatre Institute a sostegno delle Arti di Scena,



dal 1962 si celebra a livello internazionale il 27 marzo di ogni anno.

Per la seconda volta consecutiva nella sua storia, in Italia verrà celebrata con i teatri CHIUSI e



questo ne rafforza l’importanza.

“io AMO il Teatro” è un evento totalmente autoprodotto senza alcun sostegno economico da parte di terzi.

Direzione Artistica: IRENE ROMANO con il sostegno dell’evento MUSICAL DAY



e la preziosa collaborazione del sito http://www.DanzaDance.com