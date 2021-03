Festa della donna: le frasi più belle da usare e scrivere

Quali sono le frasi da usare per la Festa delle donna? In questo articolo vi proponiamo alcune tra le più belle con cui fare un figurone

Mimosa (Foto di PatrizioYoga da Pixabay)

8 marzo 2021, oggi come ogni anno si festeggia la Festa delle donna e come la tradizione vuole si regala alla propria amata, mamma, figlia, compagna o amica una mimosa come simbolo di questa giornata dedicata interamente al mondo femminile. La difficoltà però sta nel scegliere la frase da usare per il bigliettino e ogni volta è sempre la stessa storia: “Cosa scrivere?”. Noi siamo qui per aiutarvi in questo arduo lavoro proponendovi una serie di frasi da utilizzare. Farete un figurone!

LEGGI ANCHE>>>Justine Mattera: un regalo speciale per la festa della donna FOTO

Festa della donna: qual è la frase che fa per voi?

biglietto (Myriams-foto_pixabay)

LEGGI ANCHE>>>Marika Fruscio festeggia le donne in intimo, tutto troppo gonfio: favolosa – FOTO

L’elenco è molto lungo ma noi per facilitarvi il lavoro abbiamo diviso le frasi in gruppi:

Frasi per le amate: “Non chiedere mai a una donna come fa ad essere così forte. Forte non ci si nasce, lo si diventa. Non chiederle mai perché indossa ancora corazze con un uomo: forse ha combattuto troppo! Non scavare dentro ai suoi ricordi. Tienila stretta tra le braccia, e ascolta i suoi silenzi”… (Gustav Klimt); “Ciò che Dio non può fare, una donna a volte lo può fare” (Daniel Pennac); “Se Dio non avesse fatto la donna, non avrebbe fatto il fiore” (Victor Hugo). Frasi per le amiche: “Non c’è limite a ciò che noi donne possiamo realizzare” (Michelle Obama); “Una donna dovrebbe essere due cose: chi è e cosa vuole essere” (Coco Chanel); “Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai” (Oriana Fallaci). Frasi divertenti: “Maschi, ricordatevi: quando un giorno nella corsa della vita una donna vi busserà alle spalle non è perché è rimasta indietro, è che vi ha doppiati” (Geppi Cucciari); “Le donne hanno le palle. È solo che le hanno un po’ più in alto, tutto qui” (Joan Jett). Frasi per ragazze e bambine: “A tutte le bambine che stanno guardando. Non dubitate mai di essere preziose e potenti e di meritare ogni possibilità e opportunità per perseguire e realizzare i vostri sogni” (Hillary Clinton); “Una donna con una voce è, per definizione, una donna forte” (Melinda Gates).

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Donne per mano (free-photos_pixabay)

E voi avete trovato la frase che più rispecchia il rapporto che avete con il destinatario del biglietto? E ricordatevi l’8 marzo è soltanto una ricorrenza, ma la donna va festeggiata sempre.